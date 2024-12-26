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Под видом трекера для отслеживания заказа мошенники рассылают вирус, крадущий деньги
Новую схему распространения троянца Mamont обнаружили эксперты «Лаборатории Касперского». Злоумышленники рассылают его для Android под видом трекера для отслеживания заказа из оптового интернет-магазина.
Вредносная программа нацелена на российских пользователей Android-смартфонов.
Злоумышленники создали фейковые сайты несуществующих оптовых магазинов с товарами по низким ценам. В контактах на сайте есть ссылка на закрытый чат в Telegram. Для того, чтобы оформить заказ, нужно было отправить сообщение якобы менеджеру магазина. Для отвода глаз в закрытом чате много участников, которые задают вопросы по теме. С большей долей вероятности, большинство из них – боты. Их используют, чтобы усыпить бдительность потенциальной жертвы.
Если жертва связалась с менеджером, ее просят указать ФИО получателя заказа, адрес доставки и контактный телефон, а также перечень заказанных товаров. Оплатить заказ, к слову, предлагается при получении.
Через некоторое время человеку поступает сообщение, что его заказ отправлен. Чтобы отследить перемещение заказа, человеку предлагают скачать якобы специальное мобильное приложение-трекер. А скачать его можно по ссылке, которую присылает менеджер. Вместе со ссылкой злоумышленники присылают код, который якобы необходимо ввести для отслеживания заказа.
Однако ссылка ведет на вредоносный сайт: под видом трекера человек может скачать мобильный банковский зловред – Mamont.
«Mamont – мобильный банковский троянец. За октябрь и ноябрь наши решения зафиксировали уже больше 30 тысяч атак этого зловреда под видом трекеров. Вредонос запрашивает доступ к СМС и push-уведомлениям на зараженном устройстве, после чего активно пользуется ими для кражи средств пользователей через СМС-банкинг», – объяснил эксперт «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности Дмитрий Калинин.
Ссылки для скачивания фейкового трекера специально делают длинными и сложными, чтобы запутать пользователя.
«Если новый троян попадет на ваш смартфон, последствия могут быть серьезными: от кражи личных данных и средств до подключения устройства к ботнету – сети зараженных устройств, используемых для кибератак», – рассказал директор по информационной безопасности в RuStore Дмитрий Морев.
Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно запомнить несколько правил:
- нельзя переходить по подозрительным ссылкам;
- программы можно скачивать только из официальных источников;
- критически относиться к щедрым предложениям в интернет;
- необходимо использовать надежные защитные решения.
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