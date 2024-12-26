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«Россия – самая атакуемая страна мира»: эксперты о киберугрозах года уходящего и 2025-го
Что кибермошенники делают для того, чтобы красть деньги и данные татарстанцев
Как кибермошенники чаще всего атаковали жителей Татарстана в этом году? Какие новые способы обмана изобрели злоумышленники и каких киберугроз стоит опасаться в году наступающем? На эти и другие вопросы «Татар-информу» ответили эксперты «Лаборатории Касперского».
«Немногим менее полумиллиона новых образцов вредоносного ПО в день»
Каждый пятый житель Татарстана столкнулся с киберугрозами с января по ноябрь этого года – такие данные приводят специалисты «Лаборатории Касперского». На компьютерах этих пользователей были заблокированы вредоносные файлы. Чаще всего, по словам экспертов, они попадают через интернет, съемные носители, в виде зашифрованных документов или в составе сложных установщиков.
«Если в 1994 году мы обнаруживали один образец вредоносного программного обеспечения каждый час, в 2011 году – один новый образец каждую секунду, то в 2024 году мы фиксировали 467 тысяч уникальных новых образцов вредоносного ПО ежедневно. Это примерно пять с половиной образцов в секунду», – объяснил эксперт глобального центра исследования и анализа угроз «Лаборатории Касперского» (Kaspersky GReAT) Леонид Безвершенко.
В 2024 году был атакован каждый второй россиянин – 57% пользователей. Количество угроз в интернете и число локальных заражений компьютеров растет.
«Стоит отметить, что в России большое количество промышленных предприятий. И все они являются сладкой целью для злоумышленников, для хактивистских групп. Они объединяются, делятся различным ПО, чтобы потом всем вместе атаковать. Очевидно, что Россия в данный момент является самой атакуемой страной мира», – рассказал Леонид Безвершенко.
Эксперты «Лаборатории Касперского» обрабатывают и анализируют огромное количество данных о характере угроз, техниках и тактиках злоумышленников. Те в свою очередь использовали и продолжают использовать методы, которые «показали себя эффективно». Например, за этот год было зафиксировано 542 тысячи атак с использованием программ-вымогателей и шифровальщиков. И эта цифра осталась примерно на уровне 2023 года.
«Это означает, что количество таких угроз сохраняется и актуально для России. Мы не видим ни падения, ни роста, но фиксируем определенную таргетированность – данный вид угроз стал более сложным, а значит, более опасным для организаций», – объяснил Леонид Безвершенко.
И если, как мы уже говорили, с киберугрозами в Татарстане столкнулись более 20% пользователей, то доля корпоративных пользователей, на чьих устройствах были зафиксированы попытки заражения, составила почти 15%.
«Способы нечестного отъема денег и аккаунтов у населения»
В три раза, по данным «Лаборатории Касперского», в 2024 году выросло число переходов по фишинговым и скам-ссылкам. Эксперты подробно рассказали о популярных видах фишинга.
Кража данных и денег под видом предоплаты услуг
Злоумышленники постоянно совершенствуют свои мошеннические схемы.
Тем, кто работает в интернете, стоит быть очень внимательными при получении неожиданных сообщений о предоплаченном заказе. Как правило, в мессенджере человеку приходит информация со ссылкой на якобы новый заказ, за который работнику предлагается получить аванс.
Ссылка приведет на мошеннический сайт, который маскируется под популярный сервис для поиска работников – грузчиков, специалистов по ремонту бытовой техники и т.д. Пользователь увидит на странице описание услуги и сумму аванса. Чтобы получить этот «аванс», пользователя попросят ввести в специальной форме номер его банковской карты, телефон и Ф. И. О., а потом сообщить одноразовый код из СМС якобы для подтверждения операции. На самом деле этот код злоумышленники используют, чтобы войти в онлайн-банк пользователя.
«Если карта недействительна или человек не ввел нужный одноразовый код, его перенаправляют на страницу, где предлагают самостоятельно перевести сумму аванса. Внимательных пользователей это должно насторожить, ведь деньги должен получить специалист, а не заказчик. Далее жертва получает от мошенников инструкцию по оплате. Пользователя просят зайти в свое банковское приложение и перевести сумму аванса по номеру телефона», – объясняет старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова.
Кража Telegram-аккаунтов под видом предложения бесплатной фотосессии
Эта фишинг-схема позволяет мошенникам, представляясь начинающими фотографами, красть данные аккаунтов в мессенджере.
Если человек любит выкладывать свои фото в любых соцсетях, то он потенциальная жертва. Ему могут предложить бесплатную фотосессию – якобы начинающему фотографу нужно собрать портфолио. Если человек заинтересовался и вступил в переписку, ему пришлют ссылку якобы на портфолио этого фотографа в закрытом канале в Telegram, чтобы посмотреть «как фотограф снимает».
Ссылка приведет на фишинговую страницу авторизации в Telegram. Если ввести номер телефона, пароль и код подтверждения, эти данные уйдут мошенникам и они смогут завладеть аккаунтом жертвы. Чат, в котором велась переписка, после авторизации, как правило, удаляют.
Звонки и сообщения от «начальства и коллег» о проверке
Мошенники создают фейковый аккаунт вашего нынешнего или бывшего шефа с его аватаркой и начинают вам писать от его имени. Иногда присылают и голосовые сообщения, которые похожи на голос знакомого вам человека. «Шеф» предупреждает вас, что в организации идет проверка и с вами выйдет на связь некий работник спецслужб. Дальше начинается либо развод на деньги, либо вас подводят под авторизацию на фишинговой странице и уводят ваш аккаунт.
Мошеннических схем немало, злоумышленники постоянно придумывают что-то новое. Ставку делают на человека – увы, он остается самым уязвимым звеном.
«Во всех схемах мошенники, как правило, манипулируют чувствами людей, например желанием получить услугу бесплатно или ощущением собственной привлекательности. Поэтому напоминаем о необходимости оставаться бдительными: прежде чем соглашаться на какое-либо бесплатное или крайне щедрое предложение от незнакомого человека в интернете, нужно тщательно оценить риски», – подчеркнул эксперт Kaspersky GReAT Леонид Безвершенко.
Кража логинов и паролей через сайт предложения бесплатных донатов для игр
Эта схема мошенничества – одна из самых актуальных. На некоем сайте бесплатно предлагают донаты для игр, которые популярны у детей. Как выяснили эксперты «Лаборатории Касперского, злоумышленники разработали сайт, где якобы можно получить игровую валюту. Речь идет о робуксах, золоте и гемах для таких игр, как Roblox, Standoff2 и Brawl Stars.
Посетителям сайта предлагают выполнить несколько простых действий – выбрать игру, указать количество бонусов и авторизоваться через аккаунт в Telegram.
Как только пользователь вводит свои учетные данные, они попадают в руки мошенников.
«По нашим данным, за первые одиннадцать месяцев 2024 года в России было зафиксировано более 1,7 миллиона попыток перехода на фишинговые страницыпо теме онлайн-игр. Фишеры придумывают всё новые приманки и используют методы социальной инженерии. Например, в рамках этой схемы они искусственно создают ощущение, что нужно торопиться: на сайте указано, что акция ограничена по времени, и даже для придания убедительности сообщается причина – якобы бонусы раздаются бесплатно в рекламных целях. Помните, когда вас просят авторизоваться через Telegram, чтобы получить бонусы в игре, – это красный флаг. Также всегда стоит проверять информацию о проводимых акциях на официальных платформах», – объяснила старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова,
Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты «Лаборатории Касперского» советуют:
· никогда не переходите по ссылкам в сообщениях от незнакомых людей;
· не вводите свои личные и платежные данные на сомнительных ресурсах;
· критически относитесь к предложениям вести переписку в сторонних приложениях;
· с сомнением относитесь к крайне щедрым предложениям в интернете;
· не вводите одноразовые коды из СМС на сомнительных ресурсах;
· включите двухфакторную аутентификацию по всех сервисах и приложениях;
· используйте надежные защитные решения, эффективность которых регулярно подтверждается независимыми тестами, – они предупредят о попытке перейти на мошеннический ресурс или совершить небезопасный платеж.
Как через онлайн-игру в танки крали криптовалюту
Для доступа в организации злоумышленники активно используют различные уязвимости. Уязвимость – это какой-либо недостаток в программе, который можно использовать для кибератаки. Каждый год количество уязвимостей растет.
«Мы активно обнаруживаем уязвимости нулевого дня – это уязвимости, которые на момент обнаружения еще не исправлены вендором. За последние десять лет мы нашли более 30 уязвимостей, и это только у четырех крупнейших вендоров: Adobe, Microsoft, Google и Apple. Это довольно большие цифры, и мало кто может этим похвастаться. Уязвимости мы обнаруживаем, когда исследуем атаки злоумышленников. Обнаружив эту уязвимость, мы сообщаем о ней вендору, он ее исправляет. А мы защищаем своих пользователей первыми от атак, которые эксплуатируют эту уязвимость», – рассказал эксперт Kaspersky GReAT Леонид Безвершенко.
Эксперты «Лаборатории Касперского» рассказали об уязвимости, которую нашли в этом году: под видом онлайн-игры в танки АРТ-группа Lazarus атаковала российских криптоинвесторов.
«Они даже украли исходный код одной из разработок этой игры и сделали полноценное приложение, которое позволяло поиграть в танки и якобы заработать криптовалюту, – этим заинтересовывали криптоинвесторов. На самом деле это была лишь обертка. Даже играть в игру было необязательно, достаточно было просто перейти по ссылке на сайт, который разработали злоумышленники, где проходила эксплуатация уязвимости нулевого дня в Google Chrome, вследствие чего устройства были заражены и учетные данные криптокошельков попали в руки злоумышленников», – рассказал Леонид Безвершенко.
Об этой уязвимости эксперты «Лаборатории Касперского» сообщили Google – ее исправили.
Киберпрогнозы на 2025 год
В будущем году, как предполагают эксперты «Лаборатории Касперского», злоумышленники будут изобретать более сложные фишинговые атаки и на рядовых пользователей, и на организации.
В 2024 году в Татарстане в среднем 57% пользователей получали вызовы с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество. При этом спам-звонки получали подавляющее большинство татарстанцев – 95%.
По данным экспертов «Лаборатории Касперского», будет еще больше атак на мобильные устройства, поскольку в них мы переносим все больше сфер нашей жизни. У многих сейчас все, что связано с работой, находится в мобильнике: рабочие чаты, мессенджеры, сервисные приложения, банковские приложения и т.д.
«Цель злоумышленников – финансовая выгода, а методы – массовые кибератаки. Они будут стараться заразить как можно больше устройств. Чем больше пользователей они атакуют, тем больше данных смогут украсть. В дальнейшем злоумышленники будут еще чаще использовать теневые рынки, где можно продать разного рода доступы – аккаунты в соцсетях, различные документы», – объяснил Леонид Безвершенко.
Как себя обезопасить? Мобильные приложения нужно скачивать только из официальных магазинов. Прежде чем скачать какое-то ПО, нужно изучить его описание – в комментариях частенько пишут, если ПО делает что-то не то. Отрицательные комментарии обязательно должны насторожить.
Не скачивать ничего из того, что вам присылают в мессенджерах. Не переходить по ссылкам, которые вам присылают в электронной почте, например, письма с предложением обновить приложение. Пройдя по этой ссылке, запросто можно установить себе вредоносное ПО.
Что еще ждать от будущего года?
«Будет происходить усиление хактивизма. Последние годы хактивистские группы связывают свою деятельность с социально-политическими конфликтами. Если раньше их атаки были направлены на привлечение внимания, то теперь они преследуют более серьезные цели, например, взлом спутниковых систем навигации. Группы хактивистов объединяются в альянсы и создают форумы с общими целями. А обмен инструментами и доступом к вредоносной инфраструктуре сделали хактивистов еще сильнее. Поэтому, в будущем можно ожидать более организованные и эффективные кампании», – рассказал Леонид Безвершенко.
Так или иначе, но эксперты сходятся в одном – самым уязвимым звеном является сам человек. Эту уязвимость злоумышленники используют чаще всего. Поэтому в первую очередь необходимо озаботиться своей киберграмотностью. А если добавить к этому соблюдение кибергигиены и технические защитные решения, то результат будет отличным.
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