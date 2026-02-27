news_header_top
Общество 27 февраля 2026 22:46

Под Свияжском спасли косулю, застрявшую в сугробе

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

В Татарстане, на территории Свияжского охотохозяйства, спасли косулю, которая застряла в глубоком сугробе и не могла самостоятельно выбраться. Об этом рассказали в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

На ситуацию отреагировали сотрудники ГБУ «Центр внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира». Они аккуратно вытащили животное из снега с помощью спецтехники.

«Очутившись на свободе, косуля быстро пришла в себя, осмотрелась и уверенно направилась в лес», – заметили в ведомстве.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жители Казани спасли ястреба-перепелятника и летучую мышь.

Жители Казани спасли ястреба-перепелятника и летучую мышь
