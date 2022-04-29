Под суд пойдет житель Зеленодольска, который зарезал прохожего, гулявшего с собакой

В суд направлено дело 35-летнего жителя Зеленодольска. Мужчина обвиняется в убийстве из хулиганских побуждений, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, 25 августа прошлого года в Зеленодольске нетрезвый мужчина поругался с возлюбленной, после чего женщина ушла из дома. Тогда зеленодолец взял нож и отправился за ней. На улице он встретил супругов, которые гуляли с собакой. Злоумышленник ударил ножом мужчину и сбежал. От полученных травм пострадавший скончался.

Нападавшего задержали спустя несколько минут.

Своей вины мужчина не признал и отказался от дачи показаний. Дело направлено в суд.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Зеленодольске незнакомец зарезал мужчину, который гулял с собакой.

