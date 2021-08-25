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Ру Тат
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25 августа 2021  13:15
Павел Климчак

Жителя Зеленодольска во время прогулки с собакой зарезал ножом незнакомец

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Инцидент произошел минувшей ночью в Зеленодольске. К 31-летнему мужчине, который выгуливал собаку на улице, подошел незнакомый пьяный человек и ударил его ножом в грудь, после чего убежал.

В это же время местная жительница сообщила в полицию о том, что сожитель ее дочери ведет себя агрессивно с ножом в руках. В результате 35-летнего злоумышленника быстро задержали.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство», в скором времени задержанного заключат под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, как рассказал ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#Убийство #Зеленодольск #зарезал ножом
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