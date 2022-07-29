Под прицелом СИБУРа: поможет ли новый бюджет «Нефтехимику» сотворить сенсацию в КХЛ

Стоило подопечным Олега Леонтьева провести открытую тренировку, как из Нижнекамска пришла одна из главных новостей этого межсезонья. «Нефтехимик» стал первым спортивным клубом Татарстана, куда напрямую вошел СИБУР. Как это скажется на бюджете клуба и чего ждать от команды в новом сезоне – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Нижнекамский клуб стал первым спортивным клубом Татарстана, напрямую вошедшим в периметр спортивных объектов, которые курирует СИБУР, в рамках слияния нефтегазохимического гиганта с ТАИФом Фото: официальный сайт ХК «Нефтехимик» hcnh.ru

«Нефтехимик» – первый клуб Татарстана, напрямую вошедший в периметр спортивных объектов, которые курирует СИБУР

Этим летом в руководстве нижнекамского клуба произошли большие перемены. Место бывшего председателя совета директоров Тимура Шигабутдинова (президент футбольного «Нефтехимика» и по совместительству заместитель гендиректора ПАО «Нижнекамскнефтехим») занял Сергей Быков. Он занимает в СИБУРе должность менеджера по поддержке инвестиционной деятельности и социальной политике компании. Его прямое вхождение в состав руководства клуба как бы говорит, что в компании не собираются бросать хоккейный клуб.

Нижнекамский клуб стал первым спортивным клубом Татарстана, напрямую вошедшим в периметр спортивных объектов, которые курирует СИБУР, в рамках слияния нефтегазохимического гиганта с ТАИФом. Напомним, компания ТАИФ активно поддерживала спорт в Татарстане, была акционером двух «Нефтехимиков» — футбольного и хоккейного, ватерпольного клуба «Синтез», спонсировала футбольный «Рубин» и другие спортивные команды.

Несмотря на вхождение в совет директоров, Сергей Быков прямо заявляет о том, что его задачами отныне будут являться исключительно общий контроль и оценка проделанной работы Фото: vk.com

При этом, несмотря на вхождение в совет директоров, Быков прямо заявляет о том, что его задачами отныне будут являться исключительно общий контроль и оценка проделанной работы. В свою очередь, оперативное управление хоккейным хозяйством, спортивный менеджмент, а также трансферная политика клуба целиком и полностью останутся под контролем профессионалов, коих в «Нефтехимике», по словам Быкова, предостаточно.

«После сделки я, как представитель СИБУРа, был включен в состав совета директоров ХК «Нефтехимик», и на заседании за меня проголосовали как за председателя. Но давайте сразу расставим точки над «i» — в клубе, как и в любой компании, совет директоров — это орган, представляющий интересы акционеров. И в той конструкции, которую мы считаем правильной, его задача — общий контроль и оценка, а не оперативное управление хоккейным хозяйством или спортивный менеджмент.

Повторюсь, необходимо разграничить понятия контроля и управления. СИБУР оказывает финансовую поддержку «Нефтехимику», а наемные спортивные менеджеры — директор и главный тренер — управляют финансово-хозяйственной деятельностью и спортивными результатами. Трансферная политика, комплектация команды, прочая деятельность клуба — за все это отвечают упомянутые специалисты», – заявил Быков.

То, что уходят два ведущих защитника, которые играли по 20-25 минут в каждом матче, – это потеря», – заявил по итогам открытой тренировки главный тренер команды Олег Леонтьев Фото: официальный сайт ХК «Нефтехимик» hcnh.ru

Увеличение бюджета под новый сезон скорее вынужденная мера

Так что кардинальных изменений касаемо политики клуба после внедрения СИБУРа в «Нефтехимике» произойти не должно. Зато вполне стоит ожидать увеличения бюджета от главного спонсора.

Также стоит отметить и трансферную политику клуба, которую без преувеличения можно назвать одной из самых эффективных в лиге. Только этим летом за переход Марата Хайруллина в питерский СКА нижнекамцы заработали 90 млн рублей, а совсем недавно за Дамира Шарипзянова омский «Авангард» отвалил ни много ни мало 70 миллионов. Так что курс на продажу собственных воспитанников в «Нефтехимике» работает как часы.

Но сильно радоваться из-за бюджета не стоит. Дело в том, что в связи с увеличением количества игр в следующем сезоне КХЛ увеличатся и затраты на расходы, в том числе и на перелеты, которых станет на 38 процентов больше. Так что увеличение бюджета под новый сезон скорее вынужденная мера, дабы продолжать оставаться конкурентоспособным на фоне остальных клубов лиги.

ХК «Нефтехимик» расторг контракт с чешским защитником Лукашом Клоком Фото: официальный сайт ХК «Нефтехимик» hcnh.ru

«Сейчас для нас открыт североамериканский рынок»

Делать окончательные выводы о составе команды на новый сезон еще рано, но уже сейчас можно сказать, что команда стала слабее. Помимо ушедшего в СКА Хайруллина Нижнекамск также покинул чешский дуэт защитников Лукаш Клок – Рональд Кнот. Что примечательно, оба участника Олимпиады в Пекине в составе сборной Чехии переехали в НХЛ и со следующего сезона также вдвоем будут выступать за «Аризону».

«У нас ушли два топ-защитника, которые играли в первой паре сборной Чехии. Естественно, мы искали им замену, пока мы в поиске, процесс идет. Есть контакты, мы в переговорах, но всё идет непросто. Сейчас для нас открыт североамериканский рынок, стараемся закрыть бреши, которые образовались в обороне. То, что уходят два ведущих защитника, которые играли по 20-25 минут в каждом матче, – это потеря», – заявил по итогам открытой тренировки главный тренер команды Олег Леонтьев.

Вместо трех ушедших хоккеистов в Нижнекамск перебралось уже семь. Однако, о равной замене Хайруллину, Клоку и Кноту говорить не приходится. В качестве напарника к голкиперу Александру Судницину был призван Алексей Мурыгин.

Усилить защиту нижнекамцев должен канадец Энтони Камара Фото: официальный сайт ХК «Нефтехимик» hcnh.ru

Усилить защиту нижнекамцев должны сын главного тренера команды – Владислав Леонтьев, а в нападении особое внимание привлекают канадец Энтони Камара и 36-летний Денис Паршин, который прошлый сезон провел в чемпионате Чехии.

Кроме того, на просмотровом контракте в «Нефтехимике» находится бывший проспект «Сан-Хосе» Евгений Кашников. В 2021 году на драфте НХЛ Евгений был выбран клубом «акулами» в седьмом раунде под общим 199 номером. Правда, надолго задержаться в Северной Америке не получилось. Минувшие два сезона защитник играл за команду «Гатино Олимпикс», выступающей в главной юниорской лиге Квебека. В 81 матче в составе «олимпийцев» Кашников набрал 39 (14+25) очков.

«Подписали Кашникова, он еще молодой, его путь в большом хоккее только начинается. Надеемся, что он будет прогрессировать, и мы заключим с ним полноценный контракт, пока он на пробном. Женя уже присоединился к команде, тренируется», – подчеркнул Леонтьев.

Межсезонье еще в самом разгаре, и активные действия на трансферном рынке будут вестись еще до самой осени. Так что времени на селекцию «Нефтехимика» еще предостаточно.