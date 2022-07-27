В СИБУРе объяснили принципы управления хоккейным «Нефтехимиком»

Председатель совета директоров хоккейного «Нефтехимика» Сергей Быков рассказал, как будет влиять компания СИБУР на управление нижнекамского клуба.

Быков также занимает в СИБУРе должность менеджера по поддержке инвестиционной деятельности и социальной политике компании.

«Нефтехимик» вошел в периметр спортивных объектов, которые курирует СИБУР, в рамках слияния СИБУРа и ТАИФа. Компания ТАИФ исторически активно поддерживала спорт в Татарстане, была акционером двух «Нефтехимиков» — футбольного и хоккейного, ватерпольного клуба «Синтез», спонсировала футбольный «Рубин» и другие спортивные организации.

После сделки я как представитель СИБУРа был включен в состав совета директоров ХК «Нефтехимик», и на заседании за меня проголосовали как за председателя. Но давайте сразу расставим точки над «И» — в клубе, как и в любой компании, совет директоров — это орган, представляющий интересы акционеров. И в той конструкции, которую мы считаем правильной, его задача — общий контроль и оценка, а не оперативное управление хоккейным хозяйством или спортивный менеджмент.

Повторюсь, необходимо разграничить понятия контроля и управления. СИБУР оказывает финансовую поддержку «Нефтехимику», а наемные спортивные менеджеры — директор и главный тренер — управляют финансово-хозяйственной деятельностью и спортивными результатами. Трансферная политика, комплектация команды, прочая деятельность клуба — за все это отвечают упомянутые специалисты», - цитирует Быкова Sports.

В прошлом сезоне «Нефтехимик» вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв серию челябинскому «Трактору». В регулярном чемпионате нижнекамцы заняли седьмое место в Восточной конференции КХЛ.