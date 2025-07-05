Под прицелом дронов: боец из Татарстана рассказал о военной логистике на СВО

Фото предоставлено Ольгой Ивановой

30-летний сержант Виктор из Новошешминского района Татарстана уже почти три года служит в зоне СВО. Сегодня он находится в краткосрочном отпуске после операции и восстановления, но совсем скоро – 20 июля – вновь вернется на передовую.

Военнослужащий служит на Херсонском направлении. Сейчас он временно исполняет обязанности командира взвода материально-технического обеспечения. В подчинении – 16 бойцов, все они, как и он, родом из Татарстана. После отпуска он официально вступит в должность.

«Наша рота обеспечивает все батальоны полка. Работаем по запросам: нам звонят, что нужно, мы грузим – и ночью выдвигаемся», – рассказывает он.

Ситуация на участке фронта, где служит Виктор, остается напряженной: оборона удерживается на левом берегу Днепра, а правый контролирует противник.

«Ломятся они постоянно. В основном – дронами, иногда артиллерию подключают», – спокойно говорит он, как о чем-то уже привычном.

Фото предоставлено Ольгой Ивановой

«Боеприпасы везем в дождь или туман, чтобы не попасть под обстрел. Пока, слава Богу, все проходит благополучно. Склады хорошо защищены ПВО, полигону дроны навредить не могут», – уточняет боец.

Виктор прошел срочную службу, три года отслужил по контракту. В мирной жизни работал водителем бензовоза в ООО «Закрома» в Красном Октябре (сейчас – «Агро-Раздолье»). Когда в октябре 2022 года пришла повестка, не колебался. «А что прятаться-то? Раз надо – значит, надо», – пожимает плечами он.

Служба – это не только риск, но и постоянный физический труд: погрузка, разгрузка, рытье укреплений. Техника подразделения – КАМАЗы, Уралы, Газели – прячется в лесополосах под маскировочными сетками, сама база размещается в блиндажах на полигоне. ВСУ пытаются выследить перемещения техники – 50–60 км маршрута – но рота умеет работать так, чтобы избежать потерь.

«Сопровождаю грузы сам. В рейсы ходим ночью – днем опасно. В армии я служил в автобате, права получил еще до службы – пригодилось», – говорит Виктор.

Виктору вручена Благодарность от мэрии Казани за доставку из Мариуполя в свой полк гумгруза, прибывшего из столицы Татарстана. 26 апреля 2025 года / Фото из личного архива бойца.

Из-за постоянных нагрузок у Виктора начались сильные боли в пояснице и ногах. В этом отпуске он перенес операцию в РКБ – удалили две грыжи позвоночника.

«Ходить не мог, боли были жуткие. Сейчас, слава Богу, легче», – рассказывает он.

Но отдых долгим не будет – уже 20 июля он возвращается сначала в госпиталь в Донецке, а дальше – как решат врачи. Сам он уверен: «Вернусь к своим ребятам».

С подчиненными и сослуживцами Виктор созванивается каждый день. «Звонят, спрашивают, как здоровье, когда вернусь. Хорошая у нас команда – парни из Альметьевска, Лениногорска, Чистополя. Все – свои», – говорит он.

Гуманитарную помощь получают регулярно. Последняя машина приезжала в мае. «Навезли много всего. И продукты, и адресные посылки. Первую плитку для готовки сами купили, остальные привезли волонтеры. Готовим на месте», – рассказывает Виктор.

По линии Минобороны поступает и питание, и обмундирование. С обеспечением, по словам бойца, все в порядке.

Сейчас Виктор дома, в кругу семьи. Родители – Николай и Елена – стараются оградить сына от всех забот. Он рыбачит, играет с племянниками, просто отдыхает. «После всего – просто побыть с родными – самое ценное. Стал больше ценить жизнь, семью. Многое изменилось», – признается он.

За плечами – боевой опыт, ответственность, награда «За боевое содружество» и позывной Поляк – от первых слогов фамилии. А имя Виктор звучит сегодня особенно символично.

На вопрос, изменился ли он на СВО, отвечает без пафоса: «Научился мгновенно принимать решения. Война – это уже как работа. Привыкаешь. Но ты знаешь, зачем ты здесь».

Недавно бойцу исполнилось 30 лет. Он мечтает о мирной жизни. Но, пока идет война, будет там, где нужен. «Настоящие победители – это те, кто стоит до конца», – убежден Виктор.

Фото предоставлено Ольгой Ивановой

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.