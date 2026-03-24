Под предлогом продления договора услуг связи, мошенники похитили у казанца почти 1 млн

Мошенники похитили почти один миллион рублей у 25-летнего жителя Казани. Он поверил, что ему звонят из сотовой компании. Об этом «Татар-информу» рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по РТ Радис Юсупов.

«27 февраля 25-летнему жителю Казани позвонили якобы сотрудники сотовой компании и сообщили, что у него заканчивается договор услуг связи и его нужно продлить. Мошенники стали уточнять его паспортные данные и молодой человек выдал им всю персональную информацию. Через время ему стали звонить уже лжесотрудники Центробанка. Они стали угрожать, что мошенники завладели его данными, говорили, что они взломали его «Госуслуги» и теперь пытаются снять деньги со счетов. Чтобы обезопасить сбережения, сотрудники Центробанка рекомендовали ему перевести деньги на безопасный счет», – рассказывает сотрудник МВД.

Молодой человек выполнил все инструкции мошенников и перевел им 920 тысяч рублей. Из них 700 тысяч рублей были взяты в кредит под влиянием злоумышленников.

