Под Нижнекамском сняли лося-перевозчика с сорокой на спине

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

В Нижнекамском районе Татарстана на территории общедоступного охотничьего угодья сняли лося, на спине которого сидела сорока. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

В ведомстве констатировали, что непонятно, по какой причине птица повела себя таким образом, так как такой поступок не связан «ни с поиском корма, ни с обеспечением безопасности, ни с обустройством гнезда».

Возможно, сорока захотела покататься на лосе и поиграть с ним «из интереса», предположили в госкомитете.