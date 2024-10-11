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Общество 11 октября 2024 22:36

Под Нижнекамском сняли лося-перевозчика с сорокой на спине

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Под Нижнекамском сняли лося-перевозчика с сорокой на спине
Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

В Нижнекамском районе Татарстана на территории общедоступного охотничьего угодья сняли лося, на спине которого сидела сорока. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

В ведомстве констатировали, что непонятно, по какой причине птица повела себя таким образом, так как такой поступок не связан «ни с поиском корма, ни с обеспечением безопасности, ни с обустройством гнезда».

Возможно, сорока захотела покататься на лосе и поиграть с ним «из интереса», предположили в госкомитете.

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#госкомитет рт по биоресурсам
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