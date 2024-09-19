Госкомитет РТ по биоресурсам объяснил причину появления лося в Казани

Сегодня утром в социальных сетях появилась информация о лосе, которого жители Казани заметили в районе жилого массива «Ферма 2» и улицы Рауиса Гареева. Ситуацию прокомментировали в Госкомитете РТ по биоресурсам.

«Дикие животные всё чаще заходят на окраину города. Во-первых, это связано с расширением городских территорий и большим количеством автомобильных магистралей, пересекающих пути миграции животных. Во-вторых, начало осени — период брачных игр у копытных животных. Самцы в это время становятся более активными», — пояснили в пресс-службе.

Специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам рекомендовали горожанам быть осторожными.

«Не стоит приближаться к лосям. Если вы увидели животное, дайте ему спокойно уйти, не создавая угрозы и не пугая его. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, особенно вблизи лесных зон, и обращать внимание на знаки, предупреждающие о возможности появления диких животных на дороге», — подчеркнули в ведомстве.