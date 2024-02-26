Под мостом в Тукаевском районе РТ второй раз за месяц застрял грузовик

В Тукаевском районе РТ вблизи деревни Куперле второй раз за месяц грузовой автомобиль застрял между дорогой и строящимся мостом. Кадры с места происшествия распространились в местных телеграм-каналах.

Напомним, «Татар-информ» сообщал, что 18 февраля на этом же участке дороги самосвал не вписался под мост и застрял. По словам водителя, после выгрузки он забыл спустить кузов самосвала.