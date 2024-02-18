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На видео сняли, как под Челнами самосвал не вписался под мост и застрял
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Необычная авария произошла вблизи села Сарманово, где самосвал застрял между дорогой и строящимся мостом. Об этом сообщил корреспондент «Татар-информа» из Набережных Челнов Валентин Кулагин.
В результате на данном участке дороги образовалась пробка.
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