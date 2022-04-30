В Нижнекамске спасли бобра, который прятался под лестницей в детском саду

Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам поймали в одном из детских садов Нижнекамска бобра и вернули его в ествественную среду обитания. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета.

Сообщение поступило из одного из дошкольных учреждений города. Вызволять испуганное животное пришлось целой бригадой, после чего его погрузили в бочку и отвезли к водоему.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что после зимней спячки в лесах Татарстана пробудились обыкновенные гадюки. Сейчас они еще слишком вялые из-за прохладной погоды, но лучше с ними не вступать в контакт.