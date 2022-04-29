Госкомитет РТ по биоресурсам предупредил татарстанцев о пробуждении змей

После зимней спячки в лесах Татарстана пробудились и начали свою бурную деятельность обыкновенные гадюки. Пресмыкающиеся уже выползают из своих укрытий и принимают солнечные ванны, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Весеннее пробуждение змей начинается каждый год в разное время, все зависит от погоды. Обычно они выбираются на поверхность сразу, как только в ночное время устанавливается плюсовая температура. Сейчас они еще слишком вялые из-за прохладной погоды. Но лучше с ними не вступать в контакт, как правило, рептилии и сами избегают встречи с человеком», – сообщил начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков.

Ведомство предупреждает, что в это время надо быть особенно внимательными при прогулках по лесу. Гадюки нападают на людей, если есть угроза их жизни и жизни их потомства, а также, если на них случайно наступают или берут в руки.

При случайной встрече со змеей сотрудники природоохранного ведомства рекомендуют не проявлять агрессию и не делать резких движений, медленно отойти от пресмыкающегося и соблюдать дистанцию. Во время прогулок по лесу эксперты советуют шевелить палкой траву.