Под Казанью хотят построить Центр иранской торговли

Центр иранской торговли планируют построить в Зеленодольском районе Татарстана. Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

«Чтобы эксперимент [по исламскому банкингу] был признан успешным, а пилотный режим получил широкое распространение на всю страну, необходимы истории успеха привлечения исламского финансирования в Россию под реализацию конкретных инвестиционных проектов. Таким проектом может стать Центр иранской торговли. Тем более, что в Казани расположен иранский банк», – сообщила руководительница АИР Татарстана.

Сейчас проект на стадии структурирования. Для его реализации планируют привлечь иранские торговые компании и построить логистический центр.

Ранее в ходе дискуссии на полях XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что исламский банкинг откроет новые возможности для России.