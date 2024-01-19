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Под Казанью хотят построить Центр иранской торговли
Центр иранской торговли планируют построить в Зеленодольском районе Татарстана. Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.
«Чтобы эксперимент [по исламскому банкингу] был признан успешным, а пилотный режим получил широкое распространение на всю страну, необходимы истории успеха привлечения исламского финансирования в Россию под реализацию конкретных инвестиционных проектов. Таким проектом может стать Центр иранской торговли. Тем более, что в Казани расположен иранский банк», – сообщила руководительница АИР Татарстана.
Сейчас проект на стадии структурирования. Для его реализации планируют привлечь иранские торговые компании и построить логистический центр.
Ранее в ходе дискуссии на полях XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что исламский банкинг откроет новые возможности для России.
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