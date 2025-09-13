Под Казанью продолжаются поиски утонувших пассажиров перевернувшегося на Волге катера

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Зеленодольском районе РТ спасатели продолжают поиски утонувших пассажиров катера, который накануне опрокинулся на Волге.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, обследовано 4,5 тысячи квадратных метров дна и 240 тысяч квадратных метров дна при помощи гидроакустического прибора. Поиск результатов не дал, приостановлен в связи с наступлением тёмного времени суток.

Сегодня поиски будут продолжены.

Напомним, трагедия произошла неподалеку от поселка Октябрьский Зеленодольского района. Водитель катера не справился с управлением, в результате чего судно перевернулось. Две девушки погибли, ведется поиск еще двух пассажиров.

По предварительной информации, пассажиры были без жилетов. Кроме того, были нарушены нормы пассажировместимости – судно, рассчитанное для шести человек, шло с перегрузом.