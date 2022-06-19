Под Казанью представили реконструкцию обороны и освобождения Брестской крепости

В деревне Альвидино Пестречинского района РТ сегодня проходит второй день фестиваля «Военные игры „Элбэдэн“». За два дня более 300 реконструкторов из шести федеральных округов России представили три реконструкции — первые часы Великой Отечественной войны через нападение на спящий гарнизон Брестской крепости, ее героическую оборону и освобождение.

Сегодня в 4 утра началась реконструкция «22 июня. 1941 год. Бой на границе» и после обеда реконструкторы разыграли битву «Брестская крепость. 1941 год, легенда о Восточном форте».

Началось действие с показа мирной жизни жителей Брестской крепости и солдат, в том числе новобранцев, которые и не предполагали, что 22 июня в 4.00 гитлеровская Германия начнет свое наступление и им придется принять первый удар. Советские войска в течение месяца давали отпор немецким захватчикам. Руководителем самой долгой обороны Восточного форта Брестской крепости был уроженец Татарстана, майор Петр Гаврилов.

«В четыре утра реконструкция проходила на берегу Меши, в родном селе Альвидино, где родился Герой Советского Союза Петр Гаврилов. Две группы переправлялись на плотах через Мешу — в истории это река Бук. Несмотря на ранний час, зрителей собралось очень много, в том числе и маленькие дети», — рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

По словам очевидцев, утро на реке Меше, где проходил бой на границе, было удивительным: светило солнце, стоял туман над рекой. В бою была задействована разная техника, слышались взрывы, была стрельба. Обстановка в этом году была зрелищнее прежнего. Этого удалось добиться за счет строительства новых декораций и доработки существующих. Была уменьшена высота капонира, который закрывал обзор, подняты Кобринские ворота, сделана пограничная застава.

По завершении реконструкции исторического боя прошла акция «Свеча памяти».

Днем ранее 333 реконструктора сразились у копии Брестской крепости, о чем сообщал «Татар-информ».

Фото и видео: пресс-служба Пестречинского района.