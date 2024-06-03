Под Казанью появился напечатанный на 3D-принтере поселок

Населенный пункт, созданный на 3D-принтере, появился в Зеленодольском районе – село Айша располагается в 30 км от Казани. Экспериментальные дома уже прошли первую проверку, по словам жильцов, жить в них очень комфортно: летом прохладно, а зимой стены сохраняют тепло.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района, дома строятся по уникальной технологии. Первый этап процесса — проектирование, затем происходит создание и загрузка 3D-модели в специализированную программу-слайсер и начинается стройка. Срок постройки одного дома в черновой отделке — 21 день, а нормативный срок эксплуатации составляет от 80 до 120 лет.

Реализация проекта началась два года назад. Строительство тогда оценил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. По его словам, инициатива поможет снизить трудозатраты, минимизировать человеческие ошибки, а также обеспечит безотходное строительство и безопасность самого процесса.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что главный въезд в Зеленодольск со стороны Казани закрыт на два месяца.