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Главный въезд в Зеленодольск со стороны Казани закрыт на 2 месяца — как добраться
Сегодня со стороны Казани закрыли главный въезд в Зеленодольск. Причина — реконструкция автомобильной дороги Казань — Йошкар-Ола — Волжск. В связи с этим с 15 мая по 15 июля частично перекрыто движение по улице Столичная.
В пресс-службе Зеленодольского района «Татар-Информу» уточнили, что теперь, чтобы попасть из Казани в Зеленодольск, автомобилистам необходимо повернуть от стелы направо на улицу Сайдашева. Чтобы выехать из Зеленодольска, надо на перекрестке улиц Столичная — проспект Строителей повернуть налево.
Дорожные работы выполняются компанией ДСК «Велес», движение по улице Столичная перекрыто от городской стелы до мечети «Аль-Ангам».
Проведение работ по расширению улицы Столичная до четырех полос запланировано на два года, часть работ будет выполнена в этом году. В целом планируется расширение улицы Столичная до улицы Октябрьская.
На данный момент сотрудники ГИБДД прорабатывают вопрос работы светофоров с учетом нового маршрута.
После завершения первого этапа работ будет перекрыт следующий участок дороги для создания кольцевого движения через городскую стелу.
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