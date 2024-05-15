Главный въезд в Зеленодольск со стороны Казани закрыт на 2 месяца — как добраться

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.

Сегодня со стороны Казани закрыли главный въезд в Зеленодольск. Причина — реконструкция автомобильной дороги Казань — Йошкар-Ола — Волжск. В связи с этим с 15 мая по 15 июля частично перекрыто движение по улице Столичная.

В пресс-службе Зеленодольского района «Татар-Информу» уточнили, что теперь, чтобы попасть из Казани в Зеленодольск, автомобилистам необходимо повернуть от стелы направо на улицу Сайдашева. Чтобы выехать из Зеленодольска, надо на перекрестке улиц Столичная — проспект Строителей повернуть налево.

Дорожные работы выполняются компанией ДСК «Велес», движение по улице Столичная перекрыто от городской стелы до мечети «Аль-Ангам».

Проведение работ по расширению улицы Столичная до четырех полос запланировано на два года, часть работ будет выполнена в этом году. В целом планируется расширение улицы Столичная до улицы Октябрьская.

На данный момент сотрудники ГИБДД прорабатывают вопрос работы светофоров с учетом нового маршрута.

После завершения первого этапа работ будет перекрыт следующий участок дороги для создания кольцевого движения через городскую стелу.