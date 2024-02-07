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Происшествия 7 февраля 2024 21:36

Под Ижевском взрыв произошел при плановых испытаниях ракетных двигателей

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Взрыв под Ижевском, видео с которым разошлось в соцсетях, произошел во время плановых испытаний ракетных двигателей. Об этом сообщили ТАСС в ЕДДС Завьяловского района.

«Было обращение от Воткинского завода, было испытание ракетных двигателей. Это не ЧП», – сказала собеседница агентства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жители Ижевска сообщают о предполагаемом мощном взрыве в городе или его окрестностях. Несколько видеороликов появилось в соцсетях.

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