Под Ижевском взрыв произошел при плановых испытаниях ракетных двигателей

Взрыв под Ижевском, видео с которым разошлось в соцсетях, произошел во время плановых испытаний ракетных двигателей. Об этом сообщили ТАСС в ЕДДС Завьяловского района.

«Было обращение от Воткинского завода, было испытание ракетных двигателей. Это не ЧП», – сказала собеседница агентства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жители Ижевска сообщают о предполагаемом мощном взрыве в городе или его окрестностях. Несколько видеороликов появилось в соцсетях.