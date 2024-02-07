Жители Ижевска делятся видео последствий предполагаемого взрыва

Жители Ижевска сообщают о предполагаемом мощном взрыве в городе или его окрестностях. Несколько видеороликов появилось в соцсетях.

По данным телеграм-каналов, взрыв прогремел в селе Ягул в 12 км от Ижевска.

Официальной информации о произошедшем пока нет.