Под Челнами в микрорайоне Подсолнухи запустили движение по новой дороге

По новой дороге в микрорайоне Подсолнухи под Набережными Челнами запустили движение несмотря на то, что официальное открытие движения запланировано на конец года, пишут «Челнинские известия».

Строители пошли навстречу жителям поселка для многодетных семей, сдвинув бетонные блоки, чтобы те могли проехать в город.

Однако для получения разрешения от ГИБДД подрядная компания должна выполнить ряд условий. Дорога уже готова, однако на ней имеются искусственные неровности. Также продолжаются работы по прокладке кабеля под будущие опоры освещения, устанавливаются дорожные знаки, пешеходный тротуар и конструкции остановочных павильонов. В общей сложности их будет десять.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сдача дороги в поселок для многодетных должна была состояться 1 сентября, однако ее перенесли из-за дополнительного финансирования в 120 млн рублей. Благодаря дополнительному финансированию был уложен верхний слой асфальта, оборудованы съезды длиной в пять метров, дорожная разметка и 300 знаков.