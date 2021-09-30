Сдачу дороги в Подсолнухи под Челнами перенесли из-за допфинансирования в 120 млн рублей

Сдача дороги в микрорайон Подсолнухи в Тукаевском районе перенесена на конец октября. Строительство было продлено из-за дополнительных 120 млн рублей, выделенных из республиканского бюджета. Об этом пишут «Челнинские известия».

Замруководителя исполкома Тукаевского района Рафаэль Игтисамов уточнил, что благодаря дополнительному финансированию будет уложен верхний слой асфальта, установлены остановочные павильоны, дорожная разметка и 300 знаков. Также будут оборудованы съезды длиной в пять метров, чтобы грязь с поперечных улиц не выносилась на дорогу. Планируется сделать полосу разгона и торможения на выезде на дорогу «Набережные Челны — Водозабор».

Изначально планировалось, что дорожное покрытие будет состоять только из нижнего слоя. Сдача дороги в поселок для многодетных должна была состояться 1 сентября.

Теперь составлен новый график для подрядной организации — трест «Камдорстрой» намерен завершить работы к концу октября.