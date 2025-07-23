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Общество 23 июля 2025 22:52

Под Челнами пчеловоды начали откачивать мед на две недели раньше срока

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В Тукаевском районе Татарстана пчеловоды начали откачку меда на две недели раньше запланированного срока. Об этом рассказала старший специалист районного Управления сельского хозяйства и продовольствия Светлана Латыпова, пишет газета «Челнинские известия».

Среди факторов, приведших к этому сдвигу, собеседница издания упомянула удачную погоду, активное созревание ягод, «цветение яблонь, липы и разнотравья» – всё это создало комфортные условия для пчелиных семей.

«Вот такое удачное стечение обстоятельств помогает покупателям уже в июле приобрести вкусную и полезную продукцию, хотя в планах было этим заняться только в августе», – добавила Латыпова.

Цены на мед остались на уровне прошлого года: трехлитровая банка обойдется в 1700–1800 рублей. Впрочем, некоторые пчеловоды просят немного больше – 2100 рублей.

Газета упомянула также три признака, которые должны насторожить покупателя меда:

– продукт растекается, имеет пузыри, пену на поверхности;
– продукт пахнет жвачкой, при нагреве – дымом и жженой карамелью;
– продукт имеет неравномерный цвет или осадок.

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#мед #пчеловоды #Пчеловодство #тукаевский район РТ
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