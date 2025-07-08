Под атаками дронов: 57-летний боец Федя из Тукаевского района ушел на СВО после ранения

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Военнослужащий с позывным Федя – житель Тукаевского района, которому в этом году исполнилось 57. Он подписал контракт с Министерством обороны, прошел медкомиссию, принял решение и уехал в зону СВО. Родным сообщил уже после – обсуждению не подлежит. А когда вернулся после тяжелого ранения, его снова ждали дорога, фронт и боевые товарищи.

«Контракт я подписал в мае 23-го года. До этого были мысли, что я, как мужчина, должен идти. То, что там творится – нацизм, вот это все и привело к решению. Родным я сказал перед самой отправкой. Отреагировали… как могут отреагировать? Это было мое решение», – говорит он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

До войны Федя работал водителем, и в армии водителем же остался – за рулем БТР. Первый бой принял осенью 2023 года, уже в зоне СВО. Под обстрел попадали не раз. Одна из самых тяжелых атак случилась в феврале 2024 года – дрон противника зашел с тыла, разорвал двигатель бронетранспортера. А в сентябре машина вспыхнула вновь – тогда Федя получил ожоги рук и глаза, а его сослуживец погиб.

«Когда эвакуировались, я открывал люки, получил ожоги. Десант, наводчики – все остались живы. Но осколки пошли в сторону командира, который сидел рядом со мной. Он погиб», – вспоминает Федя.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Он вспоминает, как часто сам и его сослуживцы – мужчины в возрасте, брали на себя самые опасные выезды, чтобы беречь молодежь.

«Когда видим молодых пацанов, стараемся оставить их в роте. Сами выезжаем – на танке, под дронами. Комбат шутил: «Сегодня в бой идут одни старики». Нам было по 55», – говорит боец.

Жена Збойда вспоминает день, когда муж сообщил о своем решении.

«В воскресенье у меня был день рождения, 20 мая. Мне 54 исполнилось. В понедельник утром я собиралась на работу, он говорит: "Подожди, сейчас сын приедет". Мы сели на кухне, он говорит: "Обсуждению не подлежит. Я подписал контракт". Мы с сыном были в шоке. А в среду уже забрали», – поделилась супруга военного.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

На передовой Федя защищал не только боевых товарищей, но и молодых солдат. Жена с гордостью рассказывает, как они помогали фронту – отправили три мешка маскировочных сетей ручной работы.

«Командование поблагодарило. Эти сети – от бабушек, от молодежи. В них нет металлических сцеплений, дроны их не видят. Они большие и удобные», – рассказал военнослужащий.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Один из трогательных моментов службы – встреча с дикой лисичкой, которую приручили мобилизованные, а потом заботу о ней подхватила бронегруппа Феди.

«С нами жила. С руки ела. С нами прыгала на броню. Исчезала на пару дней – и возвращалась», – поделился он.

После ранения Федя лечился и проходил реабилитацию. Как только встал на ноги, собрался обратно. Родные снова проводили его – как героя.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Он приезжает – я обязательно собираю стол. Это уже традиция. Без стола я не могу! Я всегда приветствую его, мы с ним в одном духе. Очень сильно горжусь! На работе спрашивают: "Как Фидис?". Отвечаю: жив, здоров, и я горжусь!» – говорит сестра Файруза.

Мать, 78-летняя Забира, не пропускает ни дня без молитвы за сына, находящегося на передовой.

«Горжусь, что защищает Родину. Но как мать – переживаю. Каждый день молюсь за всех наших солдат, чтобы вернулись живыми и здоровыми», – говорит женщина.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Челнинцы передали Феде подарки от волонтеров инициативной группы «Шьём для наших»: теплые вещи, масло, квашеную капусту и письмо с добрыми словами.

«Это очень нужная помощь, особенно сейчас. Авитаминоз, капуста – прям вовремя. Спасибо большое всем волонтерам!» – передали слова благодарности военнослужащие.

Сейчас Федя снова на передовой, служит в ремонтной бригаде. Из зоны боевых действий он передал короткое видео: «Настроение боевое. Обстановка напряженная, но мы верим в победу. Победа будет за нами!».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.