Мухаметшин исполнит мечты трех детей из Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин стал участником традиционной новогодней акции «Елка желаний». С елки, установленной в здании парламента РТ, он снял шары с пожеланиями трех детей из Альметьевска и Высокой Горы. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Так, два выбранных желания принадлежали ребятам из Альметьевска. Тихон и Ульяна — брат и сестра. Мальчик попросил своего новогоднего волшебника об умной колонке, а его сестра, которая увлекается рисованием и фотографией, — о фотоаппарате. Альфина из Высокой Горы мечтает посетить цирк, попасть за кулисы и вживую увидеть, как артисты готовятся к представлениям.

Напомним, что перед заседанием Госсовета РТ в акции принял участие и Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он исполнит мечту Димы из Казани, который хотел бы встретиться с футболистами «Рубина».

Всероссийская акция будет продолжаться до 28 февраля 2025 года. В онлайн-формате к ней могут присоединиться все желающие. Они могут исполнить мечты детей сирот, из малообеспеченных семей, ребят из новых регионов, а также детей из семей участников спецоперации.

В акции предусмотрено три вида желаний — материальные, нематериальные, подарок-сюрприз.