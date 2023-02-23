Почтовые отделения в Казани в праздники работают по измененному графику

Отделения «Почты России» в Казани 23 февраля и 8 марта не работают. Услуги можно получить в круглосуточных офисах – они продолжат принимать посетителей в штатном режиме.

Почтальоны в праздничные дни не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания, сообщает пресс-служба УФПС «Татарстан почтасы». При этом они доставят пенсии и пособия по графику, который ранее был согласован с татарстанским отделением Соцфонда.

В предпраздничные дни, 22 февраля и 7 марта, рабочий день в почтовых отделениях сократится на один час. 24 февраля они будут работать по графику воскресенья, а 25 февраля и 9 марта возобновят обслуживание по обычному расписанию.

Некоторые сельские и городские почтовые отделения могут работать по особому графику. Уточнить режим работы или найти на карте ближайшее открытое отделение можно в мобильном приложении «Почты России» и на сайте компании.

Напомним, что также на этой неделе из-за праздников три дня не будут работать офисы МФЦ в Татарстане.