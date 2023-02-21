Офисы МФЦ в Татарстане на этой неделе не будут работать три дня

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В связи с предстоящим Днем защитника Отечества офисы многофункциональных центров в Татарстане изменят график работы. Так, 23, 24 февраля и 26 февраля являются выходными днями, сообщается на сайте «Мои документы».

22 февраля во всех офисах «Мои документы» рабочий день сокращен на один час. Отделения Зареченский, Гагаринский, Московский, Приволжский, Кулагинский, Вахитовский, Авиастроительный и в жилом районе Салават Купере в среду будут работать с 8:00 до 16:00, а Южный, Советский, Дербышинский и Юдинский – с 11:00 до 19:00.

В Набережных Челнах Центральный, Набережно – Челнинский и Тукаевский филиалы будут работать с 8.00 до 16.00, филиал «МФЦ – Молл» в Нижнекамске – с 9.00 до 19.00.

25 февраля все офисы будут работать в штатном режиме.