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Офисы МФЦ в Татарстане на этой неделе не будут работать три дня
В связи с предстоящим Днем защитника Отечества офисы многофункциональных центров в Татарстане изменят график работы. Так, 23, 24 февраля и 26 февраля являются выходными днями, сообщается на сайте «Мои документы».
22 февраля во всех офисах «Мои документы» рабочий день сокращен на один час. Отделения Зареченский, Гагаринский, Московский, Приволжский, Кулагинский, Вахитовский, Авиастроительный и в жилом районе Салават Купере в среду будут работать с 8:00 до 16:00, а Южный, Советский, Дербышинский и Юдинский – с 11:00 до 19:00.
В Набережных Челнах Центральный, Набережно – Челнинский и Тукаевский филиалы будут работать с 8.00 до 16.00, филиал «МФЦ – Молл» в Нижнекамске – с 9.00 до 19.00.
25 февраля все офисы будут работать в штатном режиме.
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