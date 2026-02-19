Почти половину соискателей в Татарстане составляет молодежь до 29 лет

По итогам января на рынке труда Татарстана больше всего молодежи в возрасте до 29 лет – 43% от общего числа соискателей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе SuperJob.ru.

«Согласно нашим опросам, наиболее активно переквалифицируются россияне в возрасте 25-35 лет. Низкий заработок, пожалуй, самая серьезная причина переквалификации: те, кто зарабатывает больше, меняют специальность гораздо реже», – отметили в пресс-службе.

С коллегами согласны эксперты hh.ru. Наиболее активно тренд смены профессии проявляется среди молодого поколения, отмечают они.

«Более половины опрошенных в возрасте 18-24 лет планируют изменения в своей карьере. Также карьерные изменения в планах у соискателей 25-34 лет (36%), 35-44 года (33%), 45-54 года и 55 лет и старше (по 31%). У молодого поколения желание сменить профессию говорит о высокой гибкости и адаптивности. Молодые специалисты готовы к экспериментам, освоению новых навыков, направлений и ролей для поиска себя на современном рынке труда», – подчеркивают специалисты.

Подробнее о ситуации на рынке труда и о том, кого потеснит ИИ, где берут на работу без опыта сейчас и кто будет востребован через пять лет, читайте в обзоре «Татар-информа».