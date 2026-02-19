Почти половина вакансий в 2025 году в Татарстане была для кандидатов без опыта

За 2025 год работодатели Татарстана разместили более 132 тыс. вакансий для кандидатов без опыта, что составляет 43% от общего объема. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе hh.ru.

«Чаще всего работодатели упоминали в вакансиях такие «мягкие» навыки, как работа в команде (10,3 тыс. раз), деловое общение (8,3 тыс.), грамотная речь (7,3 тыс.), ответственность (7 тыс.), телефонные переговоры (5,9 тыс.). В топ-5 «жестких» компетенций вошли продажи (13,7 тыс.), использование ПК (7,2 тыс. раз), выкладка товаров (2,4 тыс.), розничная торговля (2,1 тыс.) и заключение договоров (2 тыс.)», – заметили в пресс-службе.

Чаще всего компании размещали такие вакансии для продавцов-консультантов (18 тыс.), менеджеров по продажам (8,8 тыс.), операторов кол-центра (8,8 тыс.), упаковщиков и комплектовщиков (7 тыс.) и курьеров (6,7 тыс.).

По сведениям SuperJob.ru, вакансий для соискателей без опыта работы в январе больше всего было в ретейле и продажах, сервисах доставки, на транспорте, в логистике, на складах, в сфере туризма, гостиницах, общепите, промпроизводстве, строительстве, проектировании и недвижимости.

