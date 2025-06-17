Почти половина казанцев к 2030 году может пересесть на общественный транспорт

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В настоящее время около 30% жителей столицы Татарстана систематически пользуются общественным транспортом. К 2030 году их количество планируется увеличить до 45%. Об этом сообщила директор агентства стратегического менеджмента KOMANDA Валерия Маршалова на XXXIX сессии Казанской городской Думы.

«Мы будем продолжать работать с общественным транспортом: делать его удобным, комфортным, чтобы люди выбирали его для поездок и перемещения по Казани. Мы мечтаем о том, чтобы автомобилисты пересаживались на общественный транспорт. И нам кажется, что это возможно», – заявила она.

На сегодня в городе работают 608 автобусов, из них 330 – на газомоторном топливе, а также 90 трамваев и 145 троллейбусов.

«В настоящее время доля автомобильного транспорта в общем объеме выбросов загрязняющих веществ в воздух составляет 70%. По факту это 485 тыс. автомобилей в Казани», – отметила Маршалова.

По ее словам, к 2030 году предполагается в два раза сократить долю неэкологичного общественного транспорта – автобусов на дизельном топливе. «А также возможно внедрение электробусов. Эта тема раскрывается в Стратегии устойчивого развития Казани до 2030 года», – уточнила директор агентства.

Она подчеркнула, что уже сейчас в Казани используется 67% экологичных видов транспорта.