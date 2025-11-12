news_header_top
Происшествия 12 ноября 2025 10:47

Почти полмиллиона жителей РТ установили самозапрет на оформление кредитов

Альберт Яковлев
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Почти 500 тысяч жителей Татарстана установили самозапрет на оформление кредитов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев.

«482 864 человека установили самозапрет на оформление кредитов через портал «Госуслуги». Сделать это очень легко, достаточно нажать несколько галочек в соответствующем окне. Также этот запрет можно поставить через МФЦ, это также не занимает много времени. 15 633 человек воспользовались этой возможностью», – рассказал он.

