news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 5 февраля 2026 11:19

Почти полмиллиарда рублей направят на ремонт дворов Альметьевского района в 2026 году

Читайте нас в
Телеграм
Почти полмиллиарда рублей направят на ремонт дворов Альметьевского района в 2026 году
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

В Альметьевском районе Татарстана в 2026 году продолжится реализация республиканской программы «Наш двор». В текущем сезоне комплексное благоустройство охватит 24 дворовые территории, на что из бюджета Республики Татарстан выделено более 486 миллионов рублей.

Программа «Наш двор» инициирована Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. С момента запуска проекта в Альметьевском районе уже преобразилась 351 дворовая территория, что позволило повысить комфорт и качество жизни жителей.

В рамках программы предусмотрено выполнение шести видов работ: асфальтирование дворовых территорий, установка освещения, монтаж детских и спортивных элементов, подготовка контейнерных площадок, а также монтаж малых архитектурных форм.

Кроме того, в двух дворах района планируется установка столов для игры в текбол – современного вида спорта, сочетающего элементы футбола и настольного тенниса, набирающего популярность среди молодежи и любителей активного образа жизни.

Программа также способствует развитию дворовой культуры общения. Традиционный фестиваль «Күрше» наполнит обновленные пространства праздничными событиями и творческими встречами, помогая соседям лучше узнать друг друга.

по теме Во дворах Альметьевска появятся столы для игры в текбол
#наш двор
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Фарид Мухаметшин поздравил Аняса Гиматдинова с 90-летием

Фарид Мухаметшин поздравил Аняса Гиматдинова с 90-летием

4 февраля 2026
Олег Морозов открыл в Новошешминском районе РТ памятные доски в честь погибших бойцов

Олег Морозов открыл в Новошешминском районе РТ памятные доски в честь погибших бойцов

4 февраля 2026