Почти полмиллиарда рублей направят на ремонт дворов Альметьевского района в 2026 году

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

В Альметьевском районе Татарстана в 2026 году продолжится реализация республиканской программы «Наш двор». В текущем сезоне комплексное благоустройство охватит 24 дворовые территории, на что из бюджета Республики Татарстан выделено более 486 миллионов рублей.

Программа «Наш двор» инициирована Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. С момента запуска проекта в Альметьевском районе уже преобразилась 351 дворовая территория, что позволило повысить комфорт и качество жизни жителей.

В рамках программы предусмотрено выполнение шести видов работ: асфальтирование дворовых территорий, установка освещения, монтаж детских и спортивных элементов, подготовка контейнерных площадок, а также монтаж малых архитектурных форм.

Кроме того, в двух дворах района планируется установка столов для игры в текбол – современного вида спорта, сочетающего элементы футбола и настольного тенниса, набирающего популярность среди молодежи и любителей активного образа жизни.

Программа также способствует развитию дворовой культуры общения. Традиционный фестиваль «Күрше» наполнит обновленные пространства праздничными событиями и творческими встречами, помогая соседям лучше узнать друг друга.