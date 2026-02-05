Почти полмиллиарда рублей направят на ремонт дворов Альметьевского района в 2026 году
В Альметьевском районе Татарстана в 2026 году продолжится реализация республиканской программы «Наш двор». В текущем сезоне комплексное благоустройство охватит 24 дворовые территории, на что из бюджета Республики Татарстан выделено более 486 миллионов рублей.
Программа «Наш двор» инициирована Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. С момента запуска проекта в Альметьевском районе уже преобразилась 351 дворовая территория, что позволило повысить комфорт и качество жизни жителей.
В рамках программы предусмотрено выполнение шести видов работ: асфальтирование дворовых территорий, установка освещения, монтаж детских и спортивных элементов, подготовка контейнерных площадок, а также монтаж малых архитектурных форм.
Кроме того, в двух дворах района планируется установка столов для игры в текбол – современного вида спорта, сочетающего элементы футбола и настольного тенниса, набирающего популярность среди молодежи и любителей активного образа жизни.
Программа также способствует развитию дворовой культуры общения. Традиционный фестиваль «Күрше» наполнит обновленные пространства праздничными событиями и творческими встречами, помогая соседям лучше узнать друг друга.