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Путешествия и туризм
26 января 2022  17:05
Арсений Каримов

Почти 2 тыс. туристов посетили Казань по программе чартерных рейсов из Москвы

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В 2021 году стартовала туристическая программа чартерных самолетов из Москвы в Казань. Всего за 10 таких рейсов столицу Татарстана посетили почти две тысячи человек. Об этом сообщил глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов на итоговой коллегии ведомства.

«В 2021 году впервые в истории республики запущена туристическая чартерная программа из Москвы в Казань. Всего в сентябре 2021 года выполнено семь оборотных рейсов Москва – Казань – Москва. Общее количество туристов, прибывших в Казань на этих рейсах, – 1 012 человек. Загрузка всех рейсов составила 100%», – заявил Иванов.

На фоне популярности программы еще три полета были организованы 31 декабря, благодаря им Казань посетили еще около 800 человек.

Более подробно о туристической программе чартерных авиарейсов читайте на сайте ИА «Татар-информ».

#Сергей Иванов #туризм в татарстане
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