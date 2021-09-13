Чартеры в Казань для москвичей: туры станут дешевле в полтора-два раза

В Казань сегодня прибыл первый туристический чартер из Москвы по программе Ростуризма. В ближайшие две недели ожидается еще 5 таких рейсов. Как логистический продукт повлияет на привлекательность Татарстана и почему он важен для республики, выяснил корреспондент ИА «Татар-информ».

В Казань прибыл первый туристический чартер из Москвы по программе Ростуризма

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Что такое туристические чартерные рейсы?

Программа Ростуризма возникла в прошлом году как один из инструментов для развития туристической привлекательности регионов. На этот год государство выделило 1,2 млрд рублей субсидии, которые предоставляются туроператору. Благодаря этому стоимость полной путевки для граждан становится в 1,5-2 раза дешевле, чем путешествие регулярными рейсами.

Как сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, государство субсидирует половину стоимости фрахта воздушного судна по тому или иному направлению. В итоге поездка в Казань становится менее затратной. «Для туриста получается дешевле в 1,5-2 раза», - отметила Догузова.

Главная особенность чартерного тура заключается в том, что турист получает полностью продуманный пакет Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По ее словам, главная особенность чартерного тура заключается в том, что турист получает полностью продуманный пакет, куда входит проживание, перелет, экскурсия, трансфер от аэропорта до гостинцы и многое другое.

Чартерная программа привлекает дополнительные инвестиции в регионы

Татарстан - не первый регион, куда запущены чартерные туристические рейсы. В программу также включены Сахалин, Бутярия и Тюменская область. Как показал опыт прошлого года, в регионах наблюдается всплеск инвестиционной активности.

«Татарстан готов принимать туристов и рад им. Программа окажет колоссальное влияние на туристическую отрасль в республике» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Мы увидели огромный всплеск инвестиционной активности в регионах после того, как чартерная программа отработала лето. Устойчивый спрос всегда приводит к тому, что рождается предложение. Инвесторы впервые увидели, что федеральный центр и регионы продвигают туристические направления, где не хватает предложения», - добавила глава Ростуризма.

Она отметила что первая и ключевая задача, для Ростуризма – представить возможность доступного и недорогого путешествия по России. Вторая задача - это повысить инвестиционную привлекательность регионов.

Зарина Догузова: «Сейчас Казань ассоциируется либо с короткой поездкой, либо с бизнес-туризмом. За счёт чартерной программы мы хотим открыть город и республику в целом как направление для отдыха и путешествий» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Догузова выразила мнение, что программа Ростуризма позволить вернуться показатели туристического потока кв регионах страны к допандемийному уровню уже в конце текущего года. Что касается Казани, то задача Ростуризма сделать из столицы Татарстана популярное направление для отдыха и путешествий жителей России.

«Сейчас Казань ассоциируется либо с короткой поездкой, либо с бизнес-туризмом. За счёт чартерной программы мы хотим открыть город и республику в целом как направление для отдыха и путешествий. Здесь есть культурно- познавательная составляющая, история, городской атмосферный туризм, отдых на большой воде и многое другое», - пояснила Догузова.

«Здесь есть культурно- познавательная составляющая, история, городской атмосферный туризм, отдых на большой воде и многое другое» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Согласно опросу, проведенному туроператором, более 70% туристов, путешествовавших по этой программе, готовы порекомендовать регион для посещения другим людям и посетить самим вновь.

«Татарстан готов и ждет туристов»

Как сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, Татарстан имеет большой опыт проведения крупных международных мероприятий и готов к принятию дополнительного туристического потока.

«Татарстан готов принимать туристов и рад им. Программа окажет колоссальное влияние на туристическую отрасль в республике. Каждый человек, прибывающий в регион, предложит поездку своим друзьям и близким. Таким образом, мы получим эффект "шести рукопожатий", когда практически весь мир будет знать о Татарстане, благодаря чему к нам приедут новые гости», - поделилась мнением Фазлеева.

Лейла Фазлеева отметила, что, Татарстан имеет большой опыт проведения крупных международных мероприятий и готов к принятию дополнительного туристического потока Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Кроме того, программа окажет благоприятное влияние и на бизнес в Татарстане, потому что она связана со сферой туризма.

Она добавила, что программа имеет в себе ещё и патриотический эффект, потому что граждане могут впервые посетить тот или иной регион и насладиться его атмосферой.

По ее словам, по уже запланированным рейсам 17, 21, 25, 29 сентября и 3 октября Татарстан посетят около 1 тыс. туристов. При этом, если все пройдет успешно, то она будет продлена и на октябрь.