Почти 90% татарстанских семей используют маткапитал для улучшения жилищных условий

Самым популярным направлением использования средств материнского капитала в Татарстане, как и 14 лет назад, является улучшение жилищных условий. Об этом сообщает пресс-служба ОПФР по РТ.

«С начала действия госпрограммы в рамках нацпроекта „Демография“ 88,2% или 258 тыс. татарстанских семей, решивших распорядиться средствами материнского капитала, использовали деньги для улучшения жилищных условий. 2,4 % или 5 тыс. семей оформили ежемесячную выплату на второго ребенка. 9,3 % или 27 тыс. получателей направили средства на образование детей. Еще более 70 человек перевели средства на накопительную пенсию. Всего с 2007 года в республике выдано более 346 тыс. сертификатов на материнский капитал», — сказано в сообщении.

С 1 января 2020 года право на материнский капитал получили семьи, в которых появился первый ребенок. Эти семьи увеличили свою копилку в этом году на 483 тыс. рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличился на 150 550 рублей и составил в этом году 639 431 рубль.

С апреля прошлого года ОПФР по РТ приступило к беззаявительной выдаче сертификатов. С тех пор в проактивном режиме выдано более 47 тыс. сертификатов. Заявление о распоряжении маткапиталом можно подать в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, в МФЦ, а также в банке, где открывается кредит на приобретение жилья.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сертификаты на материнский (семейный) капитал вручил 20 мамам из Набережных Челнов.