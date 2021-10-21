В Челнах еще 20 семей получили сертификат на материнский капитал

Сертификаты на материнский (семейный) капитал вручил 20 мамам руководитель Пенсионного фонда Набережных Челнов Эдуард Фаттахов во дворце торжеств. С начала реализации программы в городе выдано 51,3 тыс. сертификатов на материнский капитал, сообщает городское Управление информационной политики и по связям с общественностью.

На улучшение жилищных условий принято более 40 тыс. заявлений (78%) на общую сумму более 19 млрд рублей. Это направление остается основным при использовании средств материнского (семейного) капитала челнинскими родителями.

Программа поддержки семей, которая действует с 2007 года, продлена до 2026 года. Ею могут воспользоваться семьи, где ребенок родился или был усыновлен до 31 декабря 2026 года. Само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Размер материнского капитала на первого ребенка в 2021 году составляет 483 882 рубля, на второго – 639 432 рубля.