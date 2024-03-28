Почти 90 млрд рублей поддержки по нацпроекту и программам получил бизнес Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За 2023 год по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и другим программам помощи малый и средний бизнес Татарстана получил поддержку на сумму более 87 млрд рублей. Об этом рассказала в интервью «Татар-информу» первый заместитель министра экономики РТ — директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова.

«Эти меры обеспечили инвестиции в расширение производства малого и среднего бизнеса. В текущем году комплексная поддержка бизнеса в рамках национального проекта сохраняется», — заметила собеседница агентства.

Кондратова пояснила, что ключевой мерой поддержки является финансовая. В рамках нацпроекта реализуются федеральные программы льготного кредитования.

Речь идет программах по достижению инвестиционных и оборотных целей, поддержке сельхозтоваропроизводителей, промышленной ипотеке и льготных кредитах для IT-организаций, кредитных каникулах и схемах реструктуризации, перечислила она.

Упомянула первый заместитель руководителя Минэкономики РТ и республиканские меры поддержки. Это льготные микрозаймы Фонда поддержки предпринимательства, поручительства Гарантийного фонда, льготный лизинг, субсидии и гранты.

Подробнее о помощи, оказываемой бизнесменам по инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», можно прочитать в материале «Это 40% занятых в экономике Татарстана»: какую поддержку оказывают бизнесу в республике.