«Это 40% занятых в экономике Татарстана»: какую поддержку оказывают бизнесу в республике

Наталья Кондратова: «Сегодня на малый и средний бизнес приходится четверть ВРП нашей республики»

Фото: предоставлено пресс-службой Министерства экономики РТ

Малый и средний бизнес в Татарстане – это более 40% занятых в экономике региона

Какая сегодня доля малого и среднего бизнеса в экономике РТ? Какие итоги прошлого года в этом секторе?

Сегодня на малый и средний бизнес приходится четверть ВРП нашей республики, а также более 41% от общего числа занятых в экономике региона. Стабильно растут выручка и обороты сегмента МСП, а также налоговые поступления.

По итогам 2023 года в Татарстане осуществляют деятельность 172,5 тыс. субъектов МСП. По отношению к началу 2023 года показатель вырос на 4,3%, то есть на 7,1 тыс. субъектов стало больше. Численность жителей, занятых в МСП, увеличилась более чем на 14% и достигла 875,4 тыс. человек.

Еще в Татарстане увеличилось количество самозанятых граждан. В 2023 году в республике зарегистрировано 306,2 тыс. самозанятых. По отношению к началу года рост составляет 30,7%, или на 71,9 тыс. самозанятых больше.

В отраслевой структуре по количеству предприятий 38% приходится на сектор торговли Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Львиная доля МСП приходится на торговлю, что помогло пережить трудности в пандемию коронавируса

Можете сказать, какое распределение по отраслям?

В отраслевой структуре по количеству предприятий 38% приходится на сектор торговли, что связано в первую очередь с наименьшими барьерами (знания, основные средства, персонал) на входе в предпринимательство. В период ковидных и санкционных ограничений сегмент МСП оказался гибким и адаптивным, в том числе во многом благодаря торговле.

В условиях задач обеспечения экономического и технологического суверенитета структура малого бизнеса должна стать более диверсифицированной, способной удовлетворить внутренний спрос и импортозамещение.

В структуре МСП: 38% приходится на торговлю, по 10% на строительство и логистику; примерно по 7% приходится на обрабатывающее производство и столько же на научную и техническую деятельность. При этом в сравнении с прошлым годом научная и техническая деятельность выросла на 5%, обрабатывающее производство – на 4%. Кроме того, высокие темпы показал гостиничный бизнес с ростом на 11% и IT – на 6,4%.

Несмотря на продолжающиеся ограничения и сохраняющееся санкционное давление, предприятиям и организациям республики удалось нивелировать многие вызовы. Например, перестроить логистику и рынки сбыта, сохранить инвестиционную активность и производства.

Дефицит трудовых ресурсов – одна из основных проблем Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дефицит кадров – один из главных вызовов для всей экономики Татарстана, включая МСП

Какие вызовы стоят перед развитием МСП?

Их несколько: обеспечение роста производительности в связи с дефицитом трудовых ресурсов; сохранение инвестиционной активности и масштабирование производства в связи с повышенными процентными ставками и устаревающим оборудованием; поиск новых рынков сбыта и выстраивание кооперации с крупными предприятиями.

С учетом возникающих вызовов по поручению Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова в рамках Послания Государственному Совету республики на 2024 год с учетом полученной обратной связи от бизнеса разработан План мероприятий по улучшению предпринимательского климата. Это было сделано по итогам проведенных стратегических сессий и встреч с бизнесом и общественными объединениями.

План сформирован по нескольким направлениям:

расширение финансовых мер поддержки и их цифровизация;

дальнейшее развитие промышленных парков в первую очередь в муниципальных районах;

укрепление связи крупного и малого бизнеса и обеспечение рынками сбыта, в том числе международными;

популяризация предпринимательства и развитие местных (республиканских) брендов;

развитие кадрового потенциала МСП и повышение эффективности работы муниципалитетов.

В соответствии с этими направлениями мы и будем выстраивать нашу работу.

Есть широкий набор финансовых и нефинансовых мер поддержки, реализуемых в том числе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Малый и средний бизнес может рассчитывать на поддержку государства и республики

Какие меры поддержки МСП разработаны в 2024 году?

Главная мера поддержки – это финансовая. Есть широкий набор финансовых и нефинансовых мер поддержки, реализуемых в том числе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным.

Это федеральные программы льготного кредитования: на инвестиционные и оборотные цели, поддержки сельхозтоваропроизводителей, промышленная ипотека и льготные кредиты для IT-организаций, кредитные каникулы и программы реструктуризации.

Существуют также республиканские меры поддержки: льготные микрозаймы Фонда поддержки предпринимательства, поручительства Гарантийного фонда, льготный лизинг, субсидии и гранты.

В 2023 году малый и средний бизнес был поддержан по этим программам на сумму более 87 млрд рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В прошлом году МСП получил почти 90 млрд рублей по программам поддержки

Какую поддержку получил сектор МСП в прошлом году?

В 2023 году малый и средний бизнес был поддержан по этим программам на сумму более 87 млрд рублей. Эти меры обеспечили инвестиции в расширение производства малого и среднего бизнеса. В текущем году комплексная поддержка бизнеса в рамках национального проекта сохраняется.

Для предпринимателей и самозанятых нашей республики финансовые (микрозаймы) и нефинансовые меры поддержки доступны в цифровом виде на Цифровой платформе МСП.РФ и платформе «Мой экспорт».

При этом исходя из задач качественного развития акцент будет направлен в первую очередь на поддержку бизнеса из реального сектора и начинающих предпринимателей, в частности:

льготный лизинг Региональной лизинговой компании с увеличенными лимитами финансирования;

микрофинансовые продукты, по которым, несмотря на увеличение ключевой ставки, параметры сохранены.

Кроме того, в 2024 году приоритетная поддержка по развитию промпарков, которые являются точками роста производственного бизнеса, будет также продолжена. Для этих целей в текущем году по запросу бизнеса для резидентов и управляющих компаний разрабатывается новый лизинговый продукт для приобретения быстровозводимых зданий ангарного типа.

Будет усовершенствована процедура аккредитации объектов инфраструктуры, а также подписания резидентами соглашений, позволяющих использовать все имеющиеся меры государственной поддержки. В целом приоритеты по поддержке бизнеса – это адресность, прозрачность и упрощение процедуры ее получения (цифровой формат и оптимизация по принципам клиентоцентричности).

На площадке Республиканского маркетингового центра республиканскими организациями-заказчиками размещено свыше 26,5 тыс. закупок конкурентным способом у субъектов МСП Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татарстан продолжит развивать кооперацию между крупным бизнесом и МСП

На какие еще меры поддержки может рассчитывать бизнес в 2024 году?

Первое, о чем хочется сказать, это развитие рынков сбыта. В Российской Федерации и Республике Татарстан большое внимание уделяется развитию кооперации между крупным бизнесом и субъектами МСП. Так, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1128 с 2022 года заказчики обязаны выполнять требования по объему закупок у субъектов МСП. Не менее 25% должен составлять общий годовой объем закупок у субъектов МСП. Не менее 20% – квота закупок у субъектов МСП посредством «спецторгов» (закупок, участниками которых могут быть только представители-субъекты МСП).

В целях соблюдения квоты закупок у субъектов МСП Министерство экономики Республики Татарстан, как уполномоченный орган, проводит оценку и мониторинг планов закупок в отношении крупнейших и отдельных заказчиков республики в рамках 223-ФЗ на предмет осуществления ими закупок у субъектов МСП в размере не менее 25% от годового объема планируемых закупок (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1169).

В 2023 году количество крупнейших заказчиков республики стало больше тридцати, они осуществили порядка 45% закупок у субъектов МСП на сумму 32,7 млрд рублей из 72,8 млрд.

Также в целях обеспечения максимального участия малого бизнеса в электронных торгах на площадке Республиканского маркетингового центра 223etp.zakazrf.ru республиканскими организациями-заказчиками размещено свыше 26,5 тыс. закупок конкурентным способом у субъектов МСП.

Кроме того, работа по стимулированию спроса со стороны крупных частных предприятий ведется на федеральном сервисе «Промышленная кооперация и сбыт» на Цифровой платформе МСП.РФ. На сервисе размещаются запросы крупных предприятий со всей Российской Федерации, на которые посредством сервиса могут напрямую откликаться субъекты МСП – потенциальные поставщики. На сегодня на сервисе размещено более 10 тыс. запросов от крупных компаний Российской Федерации, включая 19 компаний Республики Татарстан. В 2023 году с помощью сервиса уже заключены контракты с республиканскими субъектами МСП на поставку обуви, мебели, уплотнителей, подшипников и прочего.

Эффективной мерой развития кооперации в целях технологического суверенитета является грантовая программа «доращивания» технологических компаний под требования крупных российских корпораций, реализуемая АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций». В рамках программы выделяются гранты до 250 млн рублей на реализацию инновационных высокотехнологичных проектов малого и среднего бизнеса, направленных на импортозамещение компонентов и комплектующих для крупных заказчиков.

На сегодня уже выделено финансирование объемом свыше 1 млрд рублей на реализацию девяти республиканских проектов под нужды РЖД, КАМАЗа, «Вымпелкома», «Россетей», СТМ и «Татэнерго».

Министерством экономики Республики Татарстан совместно с АО «Корпорация МСП» и АНО «Центр кластерного развития Республики Татарстан» ежеквартально проводятся Дни поставщика крупных компаний, в рамках которых субъекты МСП проводят В2В переговоры по возможным поставкам своей продукции. Так, были проведены Дни поставщика, по итогам которых свыше 240 субъектов МСП стали поставщиками крупных компаний и заключили контракты на сумму свыше 1,5 млрд рублей.

В прошлом году 23 марта состоялся День поставщика строительных компаний с участием компаний «Домкор Строй», «Евростиль», «Алабуга Девелопмент», «СЗ «Талан», «Грань», «Ак Барс Девелопмент», «ПО «Комфортное жилье», СМУ-88 и «Татнефть».

В том же году 22 июня 2023 года состоялся День поставщика СИБУРа, а 6 октября – День поставщика строительных торговых сетей с участием компаний «АГАВА», «ВсеИнструменты.ру» и «Максидом». Зимой, 14 декабря, прошел День поставщика машиностроителей с участием Минского тракторного завода и «Соллерса». Уже в этом году, 14 марта, состоялся День поставщика с участием предприятий «ХАИР», КАМАЗ, «Завод ГОРЭЛТЕХ» и «Казанькомпрессормаш».

В рамках реализации национального проекта сформирована комплексная система акселерации. Первое – поддержка самозанятых Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что такое комплексная программа акселерации для самозанятых и новичков МСП?

Помимо этого, в рамках реализации национального проекта сформирована комплексная система акселерации. Первое – поддержка самозанятых (поддержано 4 502 самозанятых), для которых предоставляются консультационные услуги (2 314 самозанятых), образовательные программы (1 730 самозанятых), выставочно-ярмарочные мероприятия (417 самозанятых), выход на маркетплейсы (102 самозанятых).

Второе – поддержка начинающих предпринимателей (поддержано 3 944 МСП) на первых этапах их деятельности, для которых предоставляются консультационные услуги (2 103 МСП), образовательные программы по началу ведения деятельности (971 МСП) и по выходу на маркетплейсы (850 МСП), выставочно-ярмарочные мероприятия (20 МСП).

Третье – комплексная поддержка действующих предпринимателей (поддержано 2 998 МСП), для которых предоставляется сертификация, продвижение, патентные и бухгалтерские услуги (104 МСП); проводятся выставки, бизнес-миссии, оказываются услуги по выходу на маркетплейсы (227 МСП); образовательные программы (3 799 МСП), а также курсы по повышению квалификации сотрудников для малого бизнеса (128 МСП).

Еще осуществляется поддержка МСП по выходу на экспорт (поддержано 3 119 МСП), в рамках которой Центр поддержки экспорта предоставляет услуги по транспортировке, сертификации, размещению продукции на маркетплейсах и проведению маркетинговых исследований (всего поддержано 16 МСП), выводит предприятия на зарубежные выставки, подбирает контрагентов и сопровождает экспортные сделки (140 МСП); проводит акселерационные образовательные программы (2 922 МСП).

Развитие малого и среднего предпринимательства рассматривается в рамках заседаний рабочей группы Оперативного штаба нашей республики в еженедельном режиме с участием муниципалитетов, республиканских органов власти и бизнес-объединений. Все мероприятия поддержки формируются в том числе в рамках получаемой обратной связи от предпринимателей и представителей бизнес-объединений (ТПП, Ассоциация МСП, «Опора России», «Деловая Россия» и так далее).