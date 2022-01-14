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Здоровье
14 января 2022  21:10

Сертификаты по уровню антител к Covid в России начнут выдавать с февраля

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В России полностью вакцинировались от Covid 76,7 млн человек. Эта цифра включает и тех, кто сделал прививку повторно, заявила на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она добавила, что первым компонентом привились 80,6 млн россиян.

По словам вице-премьера, выдача новых сертификатов — по уровню антител — может стартовать в стране с уже с 1 февраля. В настоящее время проводится тестирование систем на возможность выдачи таких документов.

#Татьяна Голикова #коронавирус #сертификат
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