Голикова рассказала, кто может получить сертификат переболевшего Covid-19

Наличие антител либо данные о перенесенной болезни являются основаниями для получения сертификата переболевшего. Срок действия такого документа составляет один год либо полгода, заявила на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Их (антител) наличие и наличие информации в системе о положительном тесте ПЦР дает нам возможности выдать сертификат на год», — цитирует ее РИА Новости.

По словам Голиковой, таким образом получить документ могут те, кто получал положительный результат ПЦР-теста, однако не обращался за помощью к медикам.

Переболевшие бессимптомно при отсутствии положительного результата могут пройти тестирование на антитела. При их наличии человек получит сертификат сроком на полгода.