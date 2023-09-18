Почти 70 домов Казани не имеют паспортов готовности к зиме

В столице Татарстана 68 домов не имеют паспортов готовности к зиме. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

«Должен отметить, что ежегодно затягивают оформление документации товарищества собственников жилья (ТСЖ) управляющие одним или двумя домами. И казалось бы, что ничего не мешает сконцентрироваться на этой задаче, однако из года в год повторяется одно и то же. Приходится даже обращаться в суд, чтобы принудить руководителей организаций вплотную заниматься своими обязанностями», – заявил Гиниятуллин.

Он отметил, что в этом году в худшую сторону отличаются ТСЖ Казанка на Чистопольской улице, ЖСК «Заря». Здесь поздно начали ремонт системы отопления и поэтому сейчас эти дома еще не прошли опрессовку.

«Также приходится уговаривать руководителей ведомств и организаций, имеющих на своем балансе жилые дома, общежития. К сожалению, каждый год руководители организаций забывают о необходимости своевременного ремонта и подготовки своих объектов», – добавил замглавы исполкома города.

На субботнем совещании в Доме Правительства, которое провел Раис РТ Рустам Минниханов, глава Минстроя Марат Айзатуллин доложил, что паспорта готовности оформлены на 17 708 многоквартирных домов из 17 829, что составляет 99%.