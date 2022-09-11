Почти 60% избирателей из РТ проголосовали на довыборах депутатов местного самоуправления
В Татарстане по состоянию на 18 часов активность избирателей на довыборах депутатов представительных органов местного самоуправления составила 59,18%. Данные системы ГАС «Выборы» приводятся в Telegram-канале ЦИК РТ.
Активность избирателей на дополнительных выборах депутатов Госсовета республики составила 19,11%.
«Нарушений, влияющих на ход голосования, не зафиксировано. Голосование проходит в штатном режиме», — рассказали в ЦИК.
В республике проходят довыборы депутатов татарстанского парламента в двух округах на территории Казани, а также депутатов представительных органов местного самоуправления в 39 муниципальных районах. В единый день голосования процедура началась с исполнения государственных гимнов России и Татарстана.