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Ру Тат
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Политика
11 сентября 2022  18:59

Почти 60% избирателей из РТ проголосовали на довыборах депутатов местного самоуправления

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В Татарстане по состоянию на 18 часов активность избирателей на довыборах депутатов представительных органов местного самоуправления составила 59,18%. Данные системы ГАС «Выборы» приводятся в Telegram-канале ЦИК РТ. 

Активность избирателей на дополнительных выборах депутатов Госсовета республики составила 19,11%.

«Нарушений, влияющих на ход голосования, не зафиксировано. Голосование проходит в штатном режиме», — рассказали в ЦИК.

В республике проходят довыборы депутатов татарстанского парламента в двух округах на территории Казани, а также депутатов представительных органов местного самоуправления в 39 муниципальных районах. В единый день голосования процедура началась с исполнения государственных гимнов России и Татарстана.
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