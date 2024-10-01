Почти 6 тысяч татарстанцев охвачены долговременным уходом по нацпроекту

С 2019 года в Татарстане внедряется система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. В настоящее время ей охвачены 5990 человек. Помощь им оказывают 74 медицинские организации и 82 учреждения соцобслуживания. Об этом стало известно во время брифинга в Кабинете Министров республики.

Работа ведется в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Кроме того, в регионе внедряется ряд стационарозамещающих технологий. К примеру, создано 32 приемных семьи для пожилых, работает «Школа ухода», обучение в которой прошли уже более 12 тысяч человек. Также в течение двух лет 1,7 тысячи жителей республики воспользовались пунктами проката технических средств реабилитации.

Система ухода за пожилыми людьми в Татарстане организована комплексно. Такой подход позволяет обеспечить им достойные условия жизни, вовлечь их в активный досуг и общественную жизнь.

В рамках нацпроекта в Татарстане реализуется проект «Содействие занятности». Благодаря ему организовано обучение жителей старше 50 лет, а также предпенсионеров. К примеру, только в 2023 году такой возможностью воспользовались 8276 человек, в том числе 2357 граждан данной категории. В текущем году программы обучения прошли 1419 человек, в частности 395 представителей этой категории.

В общей сложности участникам проекта доступны 312 программ. Наибольшей популярностью пользуются бухгалтерский учет, педагогика, финансы, кадровые стратегии и управление персоналом. Среди рабочих профессий самыми востребованными являются электрогазосварщики и наладчики станков с программным управлением.

Уделяется внимание спортивной и культурной жизни пожилых. Так, каждый год для них организуют республиканскую спартакиаду «Третий возраст», турниры по шашкам и шахматам. В этом году, к примеру, состоялись турнир по шахматам «Связь поколений» с участием 210 семей, а XIX Республиканская спартакиада пенсионеров собрала 2694 участников из 43 районов республики. В настоящее время команда пенсионеров Татарстана готовится представить республику на федеральной спартакиаде в Кемерове.

В Татарстане продолжает расти доля пожилого населения. По данным на 1 октября, в регионе проживают более 935 тысяч человек старше трудоспособного возраста, что составляет 23,3% от общего числа жителей. В сельской местности удельный вес этой категории больше, чем в городе, — 26,5% и 22,4% соответственно.

По последней информации, в Татарстане насчитывается 233 человека, которым более 100 лет. Это 209 женщин и 24 мужчины. С 2018 года их количество увеличилось на 34%.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.