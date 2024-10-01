Экскурсии в Свияжск, подарки, баня и концерты: как пройдет Декада пожилых в Татарстане

Эльмира Зарипова рассказала о предстоящих мероприятиях, приуроченных к Декаде пожилых людей

Фото: prav.tatarstan.ru

Долгожители ко Дню пожилых получат подарочные наборы

Подарочные наборы получат долгожители Татарстана, перешагнувшие столетний рубеж, в связи с празднованием Международного Дня пожилого человека. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«В этом году для того, чтобы отметить тех, кто перешагнул столетний рубеж, Раисом Татарстана принято решение о вручении подарочных наборов. Силами исполнительных комитетов продуктовые наборы будут доставлены нашим долгожителям», — сказала она.

Сегодня в республике 935 тыс. человек относятся к старшему поколению, то есть каждый четвертый житель республики. К 2030 году ожидается, что каждый третий человек будет пожилого возраста. Наибольшее количество пожилых людей живет в сельской местности.

«С каждым годом растет число долгожителей. Сегодня 233 человека перешагнули столетний рубеж. Самая пожилая женщина – ровесница Октябрьской революции, родилась в 1917 году, ей в этом году исполнится 107 лет. Она проживает в Елабуге. Самый пожилой мужчина проживает в Пестрецах, ему 104 года», — добавила Зарипова.

Через месяц – 5 ноября долгожителю исполнится 105 лет. Большинство долгожителей республики – женщины, на долю мужчин приходится лишь 10%.

Ветераны труда в Татарстане пользуются льготами на проезд Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ветераны труда получают субсидии на ЖКУ и проезд

Самая многочисленная категория льготников в Татарстане — ветераны труда. Они пользуются льготами на проезд, субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг, бесплатным зубо- и слухопротезированием.

«Льготы предоставляются с учетом доходов — менее 20 тыс. рублей. Это выплата на проезд — 605 рублей, возможность приобрести социальный проездной билет, а также субсидии на ЖКУ, абонплату (телефон, радио, антенны), бесплатное зубо- и слухопротезирование. Наибольшей популярностью пользуется льгота по предоставлению 50-процентной скидки на проезд в период навигации на водном транспорте и на пригородном железнодорожном транспорте», — сообщила Эльмира Зарипова.

Она напомнила, как получить звание ветерана труда. Для этого нужно иметь трудовой стаж и ведомственные награды.

«Стаж для мужчин составляет не менее 25 лет и не менее 20 лет — для женщин. В системе образования, здравоохранения, сельскохозяйственной отрасли предусмотрен нагрудный знак „Ветеран“. Ведомственные награды определяются на федеральном уровне. Для ряда отраслей это почетная грамота», — пояснила министр.

По данным Минтруда РТ, в Татарстане проживает более 135 тыс. ветеранов труда.

Различные социальные услуги в республике получают более 31 тыс. жителей пожилого возраста Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Благодаря системе долговременного ухода количество вызовов скорой помощи сократилось на 10%

Различные социальные услуги в республике получают более 31 тыс. жителей пожилого возраста. С 2019 года республика участвует в национальном проекте «Демография». В нем есть отдельный раздел – «Старшее поколение», который направлен на создание системы долговременного ухода пожилыми и инвалидами.

«Чем дольше человек находится в домашних условиях, тем выше качество его жизни и ее продолжительность», – сказала Эльмира Зарипова.

Участниками проекта стали 74 медицинские организации и 82 учреждения социального обслуживания. В настоящее время их услугами пользуются 6 тыс. пожилых и инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе.

«Есть пожилые люди с множественными диагнозами, те, кто нуждается в постоянной помощи. Для таких людей создана система долговременного ухода», – отметила Зарипова.

Соцработники кормят одиноких пожилых людей, помогают им провести санитарно-гигиенические процедуры. Престарелых и инвалидов регулярно навещают медицинские работники.

«С тех пор как мы внедрили систему долговременного ухода, ежегодно на 10-12% сокращается нагрузка на скорую помощь, уменьшилась первичная госпитализация», – подчеркнула министр труда, занятости и социальной защиты РТ.

Но при этом на 12% вырос показатель плановой госпитализации. Это значит, что пожилые люди получают плановую медицинскую помощь.

Эдуард Вафин разъяснил порядок назначения компенсационных выплат по уходу за инвалидами первой группы и людьми, достигшими 80 лет Фото: prav.tatarstan.ru

С 2025 года выплаты по уходу за инвалидами будут назначены автоматически

Со следующего года изменится порядок назначения компенсационных выплат по уходу за инвалидами первой группы и людьми, достигшими 80 лет. Суть новшества объяснил управляющий отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РТ Эдуард Вафин.

«С 1 января 2025 года Отделение СФР по РТ установит надбавки к пенсиям более 100 тыс. граждан в размере 1200 рублей. Надбавка будет ежегодно индексироваться. Никакого заявления писать не надо и никаких дополнительных сведений предоставлять тоже нужно», – сказал он.

Раньше надбавка назначалась тем, кто ухаживал за пенсионером, на основании письменного заявления. Эти средства выплачивались вместе с пенсией.

Отделение Социального фонда РФ по РТ обслуживает более 1,1 млн пенсионеров. За восемь месяцев на пенсии, социальные пособия и другие выплаты татарстанцам было направлено более 246 млрд рублей.

Средний размер страховой пенсии по старости в Татарстане сейчас составляет более 22 тыс. рублей. По данным Вафина, среди регионов ПФО Татарстан имеет самый высокий размер назначаемых страховых пенсий.

Шесть центров общения представителей старшего поколения открыты Отделением СФР по РТ в городах республики Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отделение СФР по РТ откроет центры общения во всех районах

В шести центрах общения представителей старшего поколения, открытых Отделением СФР по РТ в городах республики, ежедневно проходят лекции по финансовой и пенсионной грамотности, а также беседы о том, как не стать жертвой мошенников. В будущем такие центры заработают по всей республике.

«Более года назад был запущен масштабный проект, который охватит каждый город и село. Центры созданы для того, чтобы граждане пожилого возраста нашли друзей, хобби, интересно проводили время. На базе наших клиентских служб функционирует шесть центров в Арске, Азнакаево, Бавлах, Буинске, Рыбной Слободе, Набережных Челнах. Помещения оснащены мебелью, спортивным и игровым оборудованием, мини-библиотеками», – рассказал Эдуард Вафин.

Посетители центров активно участвуют в спортивных соревнованиях, спартакиадах, играют в настольные игры, выступают с концертами.

«В ближайшее время мы при поддержке федерального центра планируем открыть такие центры в каждой опорной точке в районах республики», – заметил управляющий отделением Фонда социального страхования по РТ.

Подробный план мероприятий в связи с празднованием Международного дня пожилого человека представила Гузель Сагитова Фото: prav.tatarstan.ru

Пенсионеры Казани бесплатно помоются в банях и посетят зооботсад

В связи с празднованием Международного дня пожилого человека пенсионеры из Казани смогут бесплатно посетить музеи, концерты, зооботсад, помыться в банях и отправиться на экскурсию. Подробный план мероприятий представила замруководителя исполкома Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова.

«В учреждениях образования начнутся акции по оказанию помощи одиноким пожилым людям “Ветеран живет рядом” и “День добра и уважения”. Учащиеся школ поздравят ветеранов открытками, осенними букетами и видеороликами. Запланированы тематические встречи, концерты, фестивали и ярмарки», – сказала она.

Концерты, посвященные Международному дню пожилого человека, пройдут на четырех площадках: 1 октября – в ДК «Московский», 3 октября – в КЦ «Чулпан», а 4 октября – в КЦ «Сайдаш» и КДК им. Ленина.

«7 октября в КЦ “Сайдаш” пройдет “Осенний бал для жизнелюбов” в 13 часов дня. Обширную культурную программу представят музеи города. Вход – бесплатный при предоставлении пенсионного удостоверения. Программы разные. Приходите в музеи Баки Урманче, Амира Мазитова, Константина Васильева», – сообщила Сагитова.

В Декаду пожилых людей – с 1 по 10 октября ветераны смогут поехать на остров-град Свияжск, в Болгар, Елабугу. Для уточнения информации и записи можно обратиться на горячую линию «Доброй Казани» по телефону (843) 558-74-18. Кроме того, Комитет по туризму организует экскурсионные программы для пожилых людей.

Пенсионеры из Казани смогут бесплатно посетить музеи, концерты, зооботсад, помыться в банях и отправиться на экскурсию Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«1 и 3 октября в 10.00 и в 14.00 все пожилые люди по предъявлению пенсионного удостоверения могут посетить зооботсад», – отметила Сагитова.

Комитет физической культуры и спорта Казани подготовил спортивную программу. С 1 по 10 октября для казанцев золотого возраста пройдет водноспортивный турнир «Чтобы тело и душа были молоды». Городской турнир по русскому бильярду и турнир по футболу «кому за 55» запланированы на 5 октября.

Управление ЗАГС в торжественной обстановке поздравит 23 пары, ставшие в этом году юбилярами супружеской жизни. Также на 14 площадках проходят традиционные сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно пробрести продовольственные и непродовольственные товары по ценам ниже рыночных.

Для всех пожилых людей сегодня при предъявлении пенсионного удостоверения в Казани будут работать бани №3, 5, 9 и 10. В прошлом году такими услугами воспользовались более 2,4 тыс. пенсионеров. Также с сегодняшнего дня по 10 октября в городском общественно транспорте будет организовано поздравление ветеранов с помощью автоинформаторов.