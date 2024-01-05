В стеклодувной мастерской Свияжска выдули более ста шаров и цветов

С открытия стеклодувной мастерской в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» туристы выдули более 100 уникальных изделий. Об этом «Татар-информу» рассказала начальник пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

Колдуют со стеклом перед глазами туристов двое стеклодувов — Александра Смирнова и Марат Прошкин. Особое внимание они уделяют созданию уникальных елочных игрушек и стеклянных цветов — символов зимы и весны.

Все желающие гости острова могут сдать ненужные бутылки в «Дом стекла», потом из них будут созданы уникальные изделия. Готовые стеклянные произведения можно приобрести в Музее дерева на территории острова, они станут уникальным подарком для себя и близких.

Изделия создаются в специальной печи российского производства, всего в печь помещается 40 бутылок — это примерно 25 килограммов, температура в печи — 1,1 тыс. градусов.

Арсенал для работы мастера невелик — кресло, лопатка, щипцы, пинцет-развертка, ножницы. Основной инструмент — катальник, который создается из дерева (в частности, это мореный дуб).

Катальник обязательно должен быть мокрым, чтобы не загореться во время работы и легко придать форму будущему изделию.

Показательные занятия проводятся с 25 декабря и продлятся по 8 января.

Стеклодувная мастерская работает благодаря проекту «Лезем в бутылку» — победителю конкурса «Креативный музей» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.