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Спорт
31 октября 2022  08:17

Почти 43 млн руб. выделят на строительство «умных» спортплощадок в Альметьевске и Казани

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На строительство «умных» спортивных площадок на территории учебных заведений Казани и Альметьевска выделят более 42,5 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

В Альметьевске новой площадкой оборудуют местный колледж физической культуры, в Казани — училище олимпийского резерва. В перечень требуемого оборудования входят комплект искусственного покрытия для футбольного, волейбольного, баскетбольного полей, футбольные ворота, стойки для баскетбола и волейбола, рулонное покрытие для беговых дорожек и вспомогательных зон, трибуна на 100 мест, воркаут-площадка с турниками, шведской стенкой, брусьями и т.д., детская воркаут-площадка и тренажеры.

Заказчиком работ выступает ГКУ «ГИСУ РТ». От подрядчика требуется завершить их до 20 декабря 2022 года. 

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что этой осенью в Татарстане появятся первые «умные» спортплощадки с виртуальными тренерами. Всего в России планируется обоустроить тысячу таких площадок к 2030 году. Подобные площадки появляются и в других странах, например, в Великобритании, Швеции, ОАЭ.

 

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