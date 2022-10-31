Почти 43 млн руб. выделят на строительство «умных» спортплощадок в Альметьевске и Казани

На строительство «умных» спортивных площадок на территории учебных заведений Казани и Альметьевска выделят более 42,5 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

В Альметьевске новой площадкой оборудуют местный колледж физической культуры, в Казани — училище олимпийского резерва. В перечень требуемого оборудования входят комплект искусственного покрытия для футбольного, волейбольного, баскетбольного полей, футбольные ворота, стойки для баскетбола и волейбола, рулонное покрытие для беговых дорожек и вспомогательных зон, трибуна на 100 мест, воркаут-площадка с турниками, шведской стенкой, брусьями и т.д., детская воркаут-площадка и тренажеры.

Заказчиком работ выступает ГКУ «ГИСУ РТ». От подрядчика требуется завершить их до 20 декабря 2022 года.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что этой осенью в Татарстане появятся первые «умные» спортплощадки с виртуальными тренерами. Всего в России планируется обоустроить тысячу таких площадок к 2030 году. Подобные площадки появляются и в других странах, например, в Великобритании, Швеции, ОАЭ.