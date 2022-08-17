В двух городах Татарстана осенью появятся «умные» спортплощадки с виртуальными тренерами

Первые «умные» спортивные площадки начнут открывать в Татарстане с сентября этого года. Они будут снабжены электронной системой, которая поможет посетителям выполнять упражнения. Первая площадка появится рядом с казанской школой №49, а вторая – в Нижнекамске.

«Умной» спортплощадка становится после размещения на тренажерах табличек с QR-кодами, пояснила координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова. Система работает так: посетитель сканирует смартфоном QR-код и попадает на сайт с видеороликами тренировок. Их сопровождают комментарии тренера, чтобы технику выполнения упражнений мог понять даже новичок. Специалист расскажет, на какие группы мышц направлены упражнения и как их правильно выполнять. Покажет несколько видов занятий для каждого снаряда. Например, на брусьях можно не только отжиматься, но и подтягиваться, качать пресс.

«“Умные” спортивные площадки – это уникальные объекты, оборудованные беспроводной сетью “Wi-Fi”. Строительство таких объектов в Татарстане в 2022 году сделает спорт еще более доступным. Благодаря народной программе “Единой России” мы откроем две такие площадки», – прокомментировала Павлова.

Ранее Правительство РФ утвердило инициативу Минспорта России построить 1 тыс. «умных» спортивных площадок к 2030 году. Подобные площадки появляются и в других странах, например, в Великобритании, Швеции, ОАЭ. При этом в нашей стране идея размещать на «умных» площадках мультимедийные экраны не прижилась. Эксперты отмечают, что, хотя на первый взгляд это может показаться интересным, однако на практике они дороги и недолговечны.