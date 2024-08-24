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Почти 400 детей бойцов СВО в Челнах получили сертификаты к 1 сентября
В Набережных Челнах, на летней сцене культурного центра «Кызыл Тау», состоялось праздничное мероприятие «Яркие краски августа» в рамках республиканской акции «Помоги собраться в школу». На него пригласили семьи военнослужащих из Центрального района.
Семьям бойцов вручили подарочные сертификаты от мэра города Наиля Магдеева. Их получили 393 ребенка.
В официальной части праздника с добрыми поздравлениями и напутствиями выступил глава администрации Центрального района Эдуард Фаттахов.
«Мы гордимся челнинцами, которые достойно и с честью выполняют свой воинский долг по защите целостности нашей страны. Конечно же, нам очень важно, чтобы семьи воинов чувствовали нашу поддержку и заботу», — сказал он.
Челнинцы, в свою очередь, поблагодарили республику, город за постоянное внимание и поддержку семей участников СВО.
С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото предоставлено Центральным районом Набережных Челнов.
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